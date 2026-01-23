ردود فعل على أجنبي ينتقد مقهى في سيول عبر منتدى إلكتروني أمريكي

أثار منشور على لافتة في مقهى شهير في سيول اهتماما واسعا على أحد المنتديات الإلكترونية الأمريكية.

فقد تضمنت لافتة المقهى عبارة تقول: "بما أنكم في كوريا، يرجى الطلب باللغة الكورية"، مما أثار ردود فعل بين الأجانب مثل "هناك الكثير من الناس الذين يستخدمون الإنغليزية كأمر مفروغ منه، يجب تعلم الكورية الأساسية قبل الذهاب".

وفي الخامس والعشرين من الشهر الجاري، كتب سائح أجنبي يزور سيول صورة على منصة "ريديت" قائلا إنه رأى النص في مقهى بمنطقة جونغ نو في سيول".

وجاء في نص اللافتة الموضحة بالصورة: "هذا المكان هو في كوريا، وليس مكانا يتم فيه التحدث بالإنغليزية. إذا كنت لا تعرف الكورية، فاستخدم مترجما عبر بعض التطبيقات. وبرجاء الالتزام بآداب التعامل عند السفر.

وقال السائح إن الموظف أشار إلينا بهذه الرسالة على نحو غير مؤدب. والمشكلة ليست في الرسالة نفسها، بل في أسلوب تقديمها".

وأضاف أنه يبدو أن الموظفين قد سئموا من السياح. وليس متأكدا مما إذا كان سيزور هذا المقهى مرة أخرى".

وتعليقا على هذا المنشور، قال عدد من مستخدمي الإنترنت الأجانب إنه كم يجب أن يكون عدد السياح الوقحين كبيرا حتى يضطر المقهى لوضع مثل هذه اللافتة؟"، و"ما المشكلة في تلك اللافتة؟ إنها منطقية جداً".

كما قالوا إنه لا ينبغي الافتراض بأن الجميع في كل بلدان العالم يتحدثون الإنغليزية. إذا أردنا أن نكون سائحين حقيقيين في بلد آخر، فعلينا أولاً معرفة طبيعة الدولة والمنطقة والمدينة التي ستزورها.

كما انتقد شخص عرّف نفسه بأنه فرنسي سلوك بعض السياح قائلا إنه سمع سياحا فرنسيين آخرين في سيول يتحدثون بلغة إنغليزية ركيكة مع موظف المقهى.

وعندما لم يفهم الموظف كلامهم جيدا، بدأوا يسبّون بالفرنسية قائلين إنه لا يفهم حتى الإنغليزية.

وأضاف هذا المنتقد أن هذا تصرف سيء حقا. فبما أنهم في كوريا، فعليهم على الأقل تعلم المبادئ الأساسية للغة الكورية.