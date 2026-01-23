ⓒ YONHAP News





ظلت الموظفة الشابة "لي جين كيونغ" تتبرع شهريا بثلاثين ألف وون، أي ما يساوي حوالي ثلاثة وعشرين دولارا، إلى مجموعة خيرية في منطقة "سونغ با كو" في سيول منذ العام الماضي.

واختارت لي هذه المجموعة لأنها تشارك تفاصيل استخدام التبرعات بكل شفافية. وقالت لي إن المجموعة ترسل إليها تقريرا كل 4 أو 5 أشهر يوضح أين أُنفقت أموالها.

وقد شعرت بسعادة بالغة مؤخرا عندما علمت أن تبرعها استُخدم لشراء حقائب مدرسية لطلاب المرحلة الإعدادية من ذوي الدخل المنخفض.

وأضافت أن الشعور بفعالية التبرع كبير جدا، حيث يمكنها القيام بعمل خيري بمبلغ بسيط، بالإضافة إلى الاستفادة من المزايا الضريبية في نهاية العام.

وتتبرع الطالبة الجامعية "كيم ييه جين" بمبلغ 5 آلاف وون شهريا منذ عام 2022 لصالح حملة "توصيل الحليب للاطمئنان على كبار السن".

وهي مبادرة تطوعية تهدف إلى منع وفاة كبار السن وحيدين دون علم أحد، حيث يتم اعتبار تراكم علبتين أو أكثر من الحليب أمام باب المسن الذي يعيش بمفرده إشارة خطر، ويتم إبلاغ المكاتب الحكومية المختصة على الفور.

وقالت كيم إنها لا تشعر أن كبار السن الذين تراهم في الشارع غرباء عنها، وقد نالت إعجابها الفكرة المحددة للحملة وهي الاطمئنان على أحوالهم من خلال توصيل الحليب.

هكذا أصبح "الرضا النفسي" للمتبرعين يبرز كتوجه جديد في قطاع التبرعات. فقد أوضح تقرير "توجهات التبرع لعام 2026" الذي أصدره معهد ثقافة العطاء التابع للمنظمة الخيرية الكورية "ثمرة الحب" مؤخرا، أن المتبرعين في الآونة الأخيرة قد تطوروا إلى متبرعين مستثمرين، حيث يدققون في مدى التغيير الاجتماعي الفعلي الذي أحدثته تبرعاتهم.

ويعني ذلك أن المتبرعين يولون أهمية كبيرة للرضا النفسي الناتج عن التبرع، تماما كما يتم حساب العائد على الاستثمار عند استثمار الأموال.

وأضاف التقرير أن المتبرعين المعاصرين يميلون بشكل واضح نحو التركيز على المشكلات المحلية التي يمكنهم لمس تأثيرها بأنفسهم، أو في حالات الكوارث التي تتطلب مساعدة فورية، بدلا من السعي وراء شعارات كبيرة.

ويُعزى هذا التغيير إلى حالة اعتياد عدم اليقين الناجمة عن ارتفاع الأسعار وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي. ففي ظل هذه الظروف، تزداد الرغبة في الحصول على رضا نفسي مؤكد من خلال عمل تطوعي ناجح دون أي شعور بالإخفاق.

وقالت السيدة "باك ميه هي" الباحثة في معهد ثقافة العطاء إن هذا التوجه يعكس سيكولوجية الإنسان المعاصر الذي يخشى الفشل ويرغب في التأكد بنفسه من أنه قدم مساعدة حقيقية في ظل الكوارث وعدم الاستقرار الاقتصادي.