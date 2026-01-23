ساحات ومنتجعات التزلج على الجليد في كوريا الشمالية

ⓒ KBS News

بدأت في 20 يناير الجاري أطول موجة برد خلال هذا الشتاء في كوريا الجنوبية، حيث استمرت درجات الحرارة دون الصفر. ورغم ذلك، هناك بعض الأماكن التي يكون فيها هذا الطقس المتجمد موضع ترحيب، حيث يتحدى الناس في حلبات التزلج الخارجية الرياح الشديدة، وينزلقون على الجليد، ويصنعون ذكريات شتوية سعيدة. وينطبق الشيء نفسه على منتجعات التزلج، حيث يستمتع الزوار في أثناء انزلاقهم على المنحدرات المغطاة بالثلوج. فهل يستمتع الكوريون الشماليون أيضا بالرياضات الشتوية؟





في هذا العام، سلطت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الضوء مرارا على حلبة خارجية للتزلج على الجليد في قلب بيونغ يانغ، كانت قد افتتحت في ديسمبر 2023.





"باك مين جو"، من المعهد الوطني لتعليم التوحيد:

وفقا للسلطات الكورية الشمالية، تعمل تلك الحلبة خلال ساعات المساء، لأن المشهد الليلي المضاء يعتبر أكثر جمالا بكثير من المشهد النهاري. وداخل حلبة التزلج، يمكن للزوار الاستمتاع بالتزلج والتزحلق. وبالإضافة إلى الإضاءة الجذابة، يتم تشغيل الموسيقى هناك. تقع هذه المنشأة الخارجية أمام حلبة التزلج الداخلية الكبيرة في بيونغ يانغ. وعلى الرغم من أن الحلبة الداخلية نفسها واسعة جدا، إلا أن نظيرتها الخارجية تخلق مشهدا رائعا وجميلا وفخما حقا، خاصة في الليل. ويرتادها الطلاب كثيرا خلال العطلة الشتوية. ويقول المسؤولون الكوريون الشماليون إن عشرات الآلاف من الناس يستخدمون الحلبة سنويا، وهو رقم يبدو معقولا جدا نظرا لأن عدد سكان بيونغ يانغ يبلغ حوالي 3 ملايين نسمة.





تعمل حلبة التزلج الخارجية في بيونغ يانغ ليس فقط خلال النهار ولكن أيضا في الليل. وتشبه إضاءتها الساطعة حلبة التزلج على الجليد في ساحة سيول في كوريا الجنوبية، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالتزلج الرومانسي تحت أضواء الليل. وعلى غرار حلبة التزلج على الجليد في ساحة سيول، التي توفر زلاجات وخوذات للإيجار بأسعار معقولة، فإن حلبة التزلج على الجليد في الهواء الطلق في بيونغ يانغ مجهزة بمختلف المرافق لضمان سلامة المستخدمين وراحتهم. وتقع الحلبة على ضفة نهر "بو تونغ"، وهو مكان يفضله سكان كوريا الشمالية بوجه خاص.





"باك مين جو":

في كوريا الشمالية، يمكن اعتبار منطقة نهر "بو تونغ" قلب بيونغ يانغ، حيث يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها أكثر المناطق ثراءً في العاصمة، وهي مكان يطمح إليه جميع الكوريين الشماليين، حيث تتركز فيها المرافق الرياضية ومرافق الترفيه والمساكن الفاخرة والمطاعم. وقد تم إنشاء حلبة التزلج هذه في تلك المنطقة ذات الأهمية الرمزية الكبيرة. وتقوم السلطات الكورية الشمالية بالترويج لتشغيل الحلبة ليلا، وذلك أساسا لأن الظلام يخفي أي علامات غير مرغوب فيها للفقر. وبدلا من ذلك، مع إشعال الأضواء، لا يمكن رؤية سوى الجوانب التي يرغبون في عرضها، وهذا يسمح للحلبة الجليدية، مع مناظر المدينة الليلية والموسيقى المصاحبة لها، بخلق تأثير جميل ومتكامل حقا. في النهاية، تعكس هذه العروض المرئية صورة دولة اشتراكية متحضرة، كما يروّج لها النظام، وتُعزى جميعُها إلى رعاية الزعيم للشعب.





يُنظر إلى إنشاء حلبة تزلج خارجية على طول نهر "بو تونغ" في المنطقة المركزية في بيونغ يانغ، وهي منطقة معروفة بمرافقها الرياضية والترفيهية المتنوعة، على أنه تكتيك للتأكيد على "سياسة النظام الصديقة للجمهور".





عندما أنشأت كوريا الشمالية "حلبة التزلج الشعبية الخارجية" على نهر "تيه دونغ" في بيونغ يانغ في عام 2012، وهو العام الأول لـ"كيم جونغ أون" في السلطة، صورته أيضا على أنه زعيم "صديق للشعب". ونشرت صحيفة "رودونغ شينمون"، الصحيفة الرسمية لحزب العمال، حكاية عن زيارة "كيم جونغ أون" إلى حلبة التزلج قبل اكتمال بنائها في عام 2012، حيث اقترح وضع حصائر مطاطية في ممرات الحلبة من أجل السلامة. وبالإضافة إلى ذلك، تُستخدم حلبة التزلج في بيونغ يانغ، التي أعيد افتتاحها العام الماضي بعد الخضوع لتجديدات واسعة النطاق، كأداة دعائية نموذجية.





"باك مين جو":

انتهت أعمال تجديد حلبة التزلج على الجليد في بيونغ يانغ في عام 2025، وهو مشروع قامت به شركة "كوم كوب" للتجارة. وترتبط كلمة "كوم كوب" باسم مصنع للمواد الغذائية المخصصة للرياضيين. ويبدو أن الشركة تم تكليفها بمشروع التجديد بسبب قدرتها المالية، التي ربما تنبع من عائداتها بالعملة الأجنبية من خلال التجارة المتعلقة بالرياضة. ونتيجة لذلك، تم إجراء تحسينات كبيرة على المرافق. الجدير بالذكر أنه تم تركيب شاشات كبيرة على جميع جوانب حلبة التزلج الضخمة هذه. كما تم تحديث مرافق البث والفيديو لتتوافق مع أحدث المعايير. وتم تركيب أجهزة لتنقية الهواء للحفاظ على درجة حرارة داخلية ثابتة تبلغ 21 درجة مئوية ورطوبة بنسبة 50% طوال الفصول الأربعة. ومباشرة بعد إعادة افتتاحها، بدأت المنشأة في استضافة العديد من الأحداث الدولية. وكثيرا ما تُستخدم لعرض المستوى المتقدم لثقافة الرياضات الجليدية في كوريا الشمالية أمام العالم.





افتتحت حلبة التزلج على الجليد في بيونغ يانغ لأول مرة في أبريل 1982، احتفالا بالذكرى السبعين على ميلاد الزعيم آنذاك "كيم إيل سونغ". وباعتبارها أول حلبة تزلج داخلية في كوريا الشمالية، فقد خضعت هذه المنشأة لتجديدات واسعة النطاق وأعيد افتتاحها في أغسطس الماضي، بالتزامن مع الذكرى الثمانين على استقلال كوريا من الحكم الاستعماري الياباني. وتحافظ المنشأة على ظروف مثالية في درجة الحرارة وجودة الجليد، كما تضفي تأثيرات الإضاءة الممتازة ابتسامة مشرقة على وجوه الأطفال.





تخلق العشرات من أجهزة العرض بالليزر المثبتة على السقف، أنماطا وأشكالا مختلفة على سطح الجليد، مما يجعل الأجواء احترافية. وفي الواقع، منذ منتصف التسعينيات ومع تفاقم الصعوبات الاقتصادية، خفضت كوريا الشمالية استثماراتها في الرياضات الشتوية المكلفة نسبيا، ولكن منذ وصول "كيم جونغ أون" إلى السلطة، ركزت مرة أخرى على إنشاء البنية التحتية للرياضات الشتوية.





"باك مين جو":

عزز "كيم جونغ أون" بدرجة كبيرة "سياسة الرياضة". وقد ركز على الرياضات النخبوية وأولى اهتماما كبيرا لتشجيع الأنشطة البدنية بين عامة الناس. وقد أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في الاستثمار في الرياضة، والتزلج أحد الأمثلة على ذلك. فقد افتتحت كوريا الشمالية منتجع "ما سيك ريونغ" للتزلج في عام 2013، وفي عام 2018، افتتحت منتجعا أصغر للتزلج في "كانغ غيه"، بمقاطعة "جا كانغ". علاوة على ذلك، بدءا من عام 2018، تمت إضافة التزلج كحدث إلى بطولات الشباب الوطنية. وهذا يدل على أن التزلج، بالنسبة لكوريا الشمالية، يمثل وسيلة ممتازة لإظهار ما يسمونه "السياسة من أجل الشعب". وعلى الرغم من أنه لا يمكن لجميع المواطنين التزلج، إلا أن هذه الرياضة نفسها تحمل وزنا رمزيا كبيرا. فعلى عكس الرياضات الشائعة الأخرى، توفر صورة الأشخاص الذين ينزلون إلى المنحدرات بمعدات أجنبية، سردا مقنعا لإظهار "السياسة الصديقة للجمهور"، وتصوير البلاد على أنها "دولة متحضرة وقوية".





أبدى "كيم جونغ أون" اهتماما بالرياضة منذ الأيام الأولى من حكمه. وفي خطابه بمناسبة العام الجديد في 2015، قدم "بناء قوة رياضية" كهدف مهم.





بعد ذلك، إلى جانب رعاية الرياضيين المحترفين، شجعت كوريا الشمالية شعبها على المشاركة في الرياضات الترفيهية. وضمن هذه الجهود، تم بناء المزيد من منتجعات التزلج. فبالإضافة إلى منتجع "ما سيك ريونغ" للتزلج، الذي تم الانتهاء من بنائه في عام 2013، تم توسيع منتجعات التزلج في منطقة "هام كيونغ"، والتي كانت تستخدم في السابق حصريا من قبل الرياضيين المحترفين والعسكريين وكبار المسؤولين، لتصبح مرافق مدنية. ومن بين منتجعات التزلج الأخرى منتجع "بيه كيه بونغ" للتزلج في منطقة جبل "بيك دو"، ومنتجع "بوك بو تيه" للتزلج في بلدة "سام جي يون". ويبدو أن هناك أجندة خفية وراء هذه السياسة الرامية إلى توسيع البنية التحتية للرياضات الشتوية.

تشبه سياسة "كيم جونغ أون" الرياضية سياسة العهد السابق، وتختلف عنها في الوقت نفسه. فقد دعا الزعيم السابق "كيم جونغ إيل" إلى سياسة إعطاء الأولوية للجيش من أجل بناء دولة اشتراكية قوية. وفي المقابل، يركز الزعيم الحالي على سياسة إعطاء الأولوية للرياضة ويستخدمها سياسيا. والغرض من ذلك هو تعزيز صحة الأفراد من خلال ممارسة الرياضة الممتعة، وبالتالي تقوية الشعب من أجل العمل والدفاع الوطني. كما تسعى كوريا الشمالية إلى تحقيق فوائد إضافية، وأولها تعزيز السياحة، وتحسين صورتها الدولية.

يقع منتجع "ما سيك ريونغ" للتزلج بالقرب من "وان سان" في مقاطعة "كانغ وان"، ويضم 10 منحدرات يبلغ طولها الإجمالي 50 كيلومترا. وقد اهتم "كيم جونغ أون"، المعروف بدراسته في سويسرا وحبه للتزلج منذ صغره، ببناء هذا المنتجع الكبير للتزلج الذي يتميز بخدمات لا تُصدق بالنسبة لكوريا الشمالية.





بالطبع، لا يستطيع جميع الكوريين الشماليين الذهاب إلى منتجعات التزلج. ونظرا لمحدودية المعلومات، لا تُعرف الأسعار الرسمية الدقيقة حاليا. ومع ذلك، كشف تقرير بثه راديو آسيا الحرة في عام 2014 عن أن تذكرة يوم واحد في منتجع "ما سيك ريونغ" للتزلج تكلف 25 يورو، أي ما يعادل حوالي 36 ألف وون كوري شمالي في ذلك الوقت. وفي تلك الفترة، كان الراتب الشهري لعدد كبير من سكان كوريا الشمالية يبلغ حوالي 3 آلاف وون. ومع ذلك، أعرب أفراد الطبقة العليا، بمن في ذلك الطبقة الثرية الصاعدة التي تُعرف باسم "دون جو"، عن رضائهم عن تجارب الإقامة في المنتجع. ومن المؤكد أن البنية التحتية للرياضات الشتوية في كوريا الشمالية تشهد تغييرات كبيرة حاليا مقارنة مع الماضي. فهل ستستمر هذه التحولات البارزة في المستقبل؟





"باك مين جو":

في الوضع الحالي لكوريا الشمالية، يُنظر إلى توسيع مرافق الترفيه بهذه الطريقة على أنه أحد الاستراتيجيات القليلة القابلة للتطبيق، وأعتقد أنه سيستمر حتما. هناك عدة أسباب معقدة لذلك. أولا، مع تقييد التجارة بسبب العقوبات الدولية، فإن السياحة الفردية هي مجال أقل تأثرا بهذه الإجراءات. هذا يعني أنه لا يمكن للسياح الروس فحسب، بل أيضا الصينيون، وحتى السياح الأمريكيون نظريا، زيارة كوريا الشمالية إذا اختاروا ذلك. ثانيا، تسهم هذه المبادرة في إظهار كوريا الشمالية كدولة عادية. فعلى سبيل المثال، يتم نشر مقاطع فيديو على "يوتيوب" تعرض تجارب التزلج. والهدف من ذلك هو إقناع المشاهدين بأن كوريا الشمالية قد لا تكون دولة غير عادية، بل هي دولة عادية، إذا كان بإمكان السكان المحليين والأجانب التزلج هناك. ثالثا، تواجه كوريا الشمالية حاليا تفاوتا كبيرا بين المناطق الحضرية والريفية، حيث تفتقر العديد من المناطق المحلية إلى زخم التنمية. وفي هذا السياق، تلعب صناعة السياحة دورا حاسما في تقليص هذه الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية. لذلك، هناك جهود لإنشاء مناطق سياحية خاصة لتنشيط الاقتصادات المحلية.





تحاول كوريا الشمالية جذب السياح وتعزيز مكانتها الدولية وتنشيط الاقتصاد المحلي من خلال توسيع البنية التحتية للرياضات الشتوية. أيضا، تهدف إلى تعزيز الوحدة الداخلية من خلال تطوير الرياضة وتحفيز السوق المحلية من خلال جذب أموال طبقة "دون جو" الثرية. فهل يمكن لـ"سياسة الرياضة" في عهد "كيم جونغ أون" تحقيق كل هذه الأهداف؟ علينا الانتظار لنرى كيف ستتطور هذه المبادرة وما ستحققه في المستقبل.