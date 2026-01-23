ⓒ YONHAP News





قالت هيئة التراث الوطني الكورية أمس إنها ستفتح القصور الملكية والمقابر الملكية في جميع أنحاء البلاد مجانا خلال عطلة "سول" أو عيد رأس السنة القمرية الجديدة التي ستبدأ في الساس عشر من شهر فبراير الجاري وتستمر 3 أيام.

وأضافت أنها ستقوم بتوزيع رسومات "سيه هوا" في قصر كيونغ بوك لتمني البركة والسلام في العام الجديد.

وأوضحت الهيئة أنها ستفتح القصور الأربعة الكبرى وضريح جونغ ميو والمقابر الملكية لسلالة جوسون مجانا من يوم 14 حتى 18 فبراير.

ومن المتوقع أن يتحول نظام الزيارة في ضريح "جونغ ميو" إلى جولات حرة، بعد أن كان مقتصرا في الأوقات العادية على مشاهدته برفقة مرشد سياحي في مواعيد محددة.

إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تقام فعالية "توزيع رسومات سيه هوا بمناسبة رأس السنة القمرية لعام 2026"، في الفترة من 16 إلى 18 فبراير في ساحة بوابة "هونغ ريه" بقصر كيونغ بوك.

تجدر الإشارة إلى أن "سيه هوا" تُعد رسومات تهدف إلى طرد الأمراض والكوارث وتمني الحظ السعيد في العام الجديد، وهي عادة ترجع إلى عصر سلالة جوسون حيث كان الملك يهديها لمسؤوليه، ثم انتشرت بعد ذلك بين عامة الشعب.

وتم إنتاج رسومات "سيه هوا" لهذا العام بالتعاون مع فنانة الرسم الشعبي "جونغ كوي جا "، وتحمل الرسومات موضوع "حارس البوابة: الحصان الأحمر ضمن الأبراج الاثني عشر".

ومن المتوقع أن يتم توزيع الرسومات مرتين يوميا خلال عطلة العيد وذلك فور انتهاء مراسم تغيير الحرس الملكي، بنظام أسبقية الحضور، بحيث يتم تقديم 1000 نسخة في كل مرة، بإجمالي 6000 نسخة.