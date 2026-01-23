الدفعة الأولى من الكتب المرشحة من قبل أمناء المكتبات في العام الجديد

ⓒ YONHAP News





أعلنت المكتبة الوطنية الكورية أمس عن اختيار 8 كتب كأول "كتب مرشحة من قِبل أمناء المكتبات" للعام الجديد، من بينها رواية "نحو الأبدية" للكاتب "أنطون هير"، وكتاب "دروس الحياة من 16 فيلسوفا" للكاتب "لي يو تشول".

يشار إلى أن المكتبة ظلت تقوم بالإعلان عن "الكتب المرشحة من قِبل أمناء المكتبات" بصفة دورية كل شهرين، مستهدفةً الكتب الجديدة التي نُشرت خلال الأشهر الستة السابقة، وذلك بهدف نشر ثقافة القراءة بين جميع المواطنين.

ومن المقرر تقديم ترشيحات في أربعة مجالات موضوعية، هي: الأدب، والعلوم الإنسانية والفنون، والعلوم الاجتماعية، والعلوم الطبيعية، على مدار 6 مرات هذا العام.

مثلا، في مجال الأدب، تم اختيار رواية "عالم مثقوب" للكاتب "كيم جي اُونغ"، ورواية "نحو الأبدية" للكاتب "أنطون هير".

وتعد رواية "أنطون هير" روايته الأولى، وتدور أحداثها على خلفية كوكب الأرض الذي صار خرابا بعد حرب نووية. وتستعرض الرواية البحث عن معنى الوجود من خلال بشر أصبحوا كائنات خالدة بفضل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي والعلاج بـ"النانوبوت". كما تقدم سردية حول الوجود والهوية والحب، متجاوزةً الحدود التقليدية للإنسان. وفي مجال العلوم الإنسانية والفنون، تم ترشيح كتاب "دروس في علم النفس من خلال فان غوخ" للكاتب "كيم دونغ هون"، وكتاب "دروس الحياة من 16 فيلسوفا" للكاتب "لي يو تشول".

يتناول كتاب "لي يو تشول" حياة 16 فيلسوفا من الشرق والغرب من خلال تحليل شخصياتهم وفقا لاختبار أنماط الشخصية.

وفي مجال العلوم الاجتماعية، اختير كتاب "قررتُ إعمار ذاتي من جديد" للكاتب "مارتن ويرل"، وكتاب "الغرابة والتعايش" للكاتب "كيم تيه وان". ويقدم "ويرل" في كتابه نصائح حول استراتيجيات التنفيذ العملي، مؤكدا على ضرورة بدء التغيير من القرارات الصغيرة والإنجازات البسيطة بدلا من وضع أهداف ضخمة.

أما في مجال العلوم الطبيعية، فقد تم اختيار كتاب "دليل المشككين المسافرين إلى المستقبل" للكاتب "ستيفن نوفيلا" وآخرَين، وكتاب "نادي مراقبة الطيور في الفناء الخلفي" للكاتبة "إيمي تان".

ويضم كتاب "نادي مراقبة الطيور في الفناء الخلفي" سجلات لمراقبة الطيور دونتها المؤلفة على مدار 6 سنوات، حيث تصف فيها صراعات الطيور وأخطاءها وغيرها من التفاصيل.

وأعرب مسؤول في المكتبة الوطنية عن أمله في أن يتمكن الجميع، وسط انشغالات عطلة عيد "سول"، من اقتطاع وقت قصير للاستمتاع بالقراءة، ليكون وقتا ذا معنى لمراجعة خطط العام الجديد والاستعداد النفسي.