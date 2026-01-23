ⓒ YONHAP News





صدر قاموس يشرح باللغة الإنغليزية الثقافة الكورية بشكل شامل، بدءا من الكيبوب الذي يحظى باهتمام عالمي، ووصولا إلى الأطعمة والأزياء والألعاب الكورية.

وقال المتحف الوطني للفولكلور الكوري إنه أصدر النسخة الإنغليزية من "قاموس ثقافة الموجة الكورية "هالليو"، الذي يشرح الثقافة المعيشية الكورية بشكل منهجي.

ويُعد "قاموس ثقافة الموجة الكورية" أول موسوعة من نوعها تتناول موضوع هالليو كعنوان رئيسي، وهو يستعرض، مدعوما بالصور، الجوانبَ الرئيسية للثقافة التي تمثل الموجة الكورية، مثل نمط الحياة الكوري، وفرق "بي تي إس" و"بلاك بينك"، ومسلسل نتفليكس "لعبة الحبار" وفيلم "الطفيلي".

وتتضمن النسخة الإنغليزية 347 مادة وحوالي 600 صورة، بناء على النسخة الكورية التي نُشرت في عام 2024.

وقد تم عرض كل مادة باللغتين الإنغليزية والكورية معا، كما اعتُمدت الكتابة بالحروف اللاتينية بناء على النطق الكوري لمصطلحات مثل: "كيم باب" و"توبوكي" "راميون".

كما تم تهذيب بعض التعبيرات لضمان إيصال المفاهيم التي يصعب نقلها عبر الترجمة الحرفية بشكل واضح.

وتم أيضا شرح التعبيرات الكورية الفريدة مثل "اوبا" و"اوني" و"اوري"، بسهولة من خلال إضافة سياقاتها الثقافية.

وقال مسؤول في المتحف إنه تمت مراجعة النصوص المترجمة من قبل خبراء ناطقين باللغة الإنغليزية وخبراء محليين، وذلك لتقليل احتمالية حدوث سوء فهم ثقافي ورفع مستوى جودة العمل.

وتم تصميم القاموس بطريقة تسمح بفهم خلفية ومميزات الثقافة الكورية حيث يتناول الثقافة الفولكلورية التقليدية مثل "دوكيه بي" بمعنى الغول الكوري، و"كاتشي هورانغي" بمعنى نمر العقعق، جنبا إلى جنب مع ظواهر حديثة مثل "تشي ميك" أو الدجاج المقلي والبيرة، و"بولداك بوك اوم ميون" بمعنى "راميون الدجاج الحار"، و"موك بانغ" بمعنى فيديوهات عرض الأكل.

وفيما يتعلق بـ"اونغ وان بونغ" بمعنى عصا التشجيع التي ترمز لثقافة تشجيع "الكيبوب"، يوضح القاموس كيفية تشكيل ثقافة المعجبين ومعانيها. كما يتناول موضوع "جوا سيك" بمعنى الجلوس على الأرضية، وتاريخَ وخلفية نمط الحياة القائم على الجلوس على الأرض.

وتوقع المتحف أن يتجاوز هذا القاموس مجرد توفير معلومات عن ثقافة هالليو ليكون بمثابة ركيزة لفهم الثقافة الكورية برؤية جديدة والتفاعل معها ضمن القيم العالمية للثقافة الإنسانية.