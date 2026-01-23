6 من كل 10 موظفين كوريين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل

ⓒ YONHAP News





أظهرت نتائج إحصائية أن حوالي 6 من بين كل 10 موظفين كوريين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي في عملهم.

وأجرت منصة التعاون القائمة على الذكاء الاصطناعي "نوشن" استطلاعا للرأي على 480 موظفا وعاملا مستقلا لديهم خبرة في استخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال الفترة من 30 من سبتمبر إلى 3 من أكتوبر من العام الماضي.

وأصدرت تقريرا بعنوان "اتجاهات استخدام الذكاء الاصطناعي بين الموظفين الكوريين"، أمس الإثنين. ووفقا لهذا التقرير، أجاب حوالي 62% من المستطلعين بأنهم يستخدمون بالفعل أدوات الذكاء الاصطناعي عند أداء مهام عملهم.

وتعتبر هذه النسبة أعلى من معدلات استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات الأخرى، مثل المساعدة في الحياة اليومية بحوالي 47%، والتعلم والتطوير الذاتي بـ34%، والترفيه والهوايات بحوالي 33%.

وحول مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل، أجاب 25% منهم بالبحث عن البيانات، و15% بتلخيص المعلومات، و14% بتحسين وصياغة النصوص، وحوالي 10% بكل من كتابة التقارير والمستندات، والترجمة.

كما جاء في التقرير أن الجيل الأكثر استخداما للذكاء الاصطناعي في العمل بشكل نشط هو فئة أواخر الثلاثينيات بنسبة 72%.

علاوة على ذلك، تبين أن فئة أواخر العشرينيات تستخدم الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في كل من العمل والحياة اليومية معا.

وأعرب غالبية المشاركين في المسح عن رضائهم عن أسلوب العمل القائم على الذكاء الاصطناعي، كما أبدوا نظرة إيجابية تجاه استخدامه في المستقبل.

وقال أكثر من 60% منهم إنهم يشعرون بتحسن ملحوظ في كفاءة العمل بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث قللوا من الوقت اللازم للمهام البسيطة والمتكررة، مما أتاح لهم التركيز على المهام الإبداعية والاستراتيجية.

كما أشار 89% من المشاركين إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي ستحدث تغييرات إيجابية في طريقة إنجاز العمل.

ومع ذلك، حدد المشاركون عدة أسباب تحول دون اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، حيث أجاب 42% بنقص الموثوقية، و30% بالمخاوف بشأن أمن البيانات وحماية الخصوصية، و24% بعدم اتساق النتائج التي يقدمها الذكاء الاصطناعي.

وبناء على ذلك، قال 98% إنهم يقومون بمراجعة وإعادة تحرير المخرجات التي تنتجها أدوات الذكاء الاصطناعي.

وحسب تحليل منصة "نوشن" فإن الموظفين الكوريين ينظرون إلى الذكاء الاصطناعي كزميل يساعدهم في العمل، لكنهم يظهرون موقفا حذرا تجاه الأتمتة الكاملة.



