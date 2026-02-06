الطلاب الكوريون الشماليون والدراسة في الخارج

ⓒ KBS News

على مدى السنوات الأربع الماضية، بلغ عدد طلاب المدارس في كوريا الجنوبية الذين ذهبوا للدراسة في الخارج، حوالي 54 ألف طالب. ووفقا للمعهد الكوري لتطوير التعليم، تجاوز عدد طلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية الذين سافروا إلى الخارج للدراسة 11 ألفا في عام 2022. ومنذ ذلك الحين، غادر أكثر من 10 آلاف طالب كوريا سنويا لأغراض الدراسة. واستنادا إلى بيانات وزارة التعليم، فإنه حتى عام 2024 كان هناك أكثر من 120 ألف طالب كوري يدرسون في مؤسسات التعليم العالي في الخارج. وتوفر الدراسة في الخارج منظورا قيّما ضروريا في عصر العولمة الذي نعيشه حاليا، فهل يدرس الطلاب الكوريون الشماليون أيضا في الخارج؟





في أبريل 2012، عندما بدأ الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" حكمه رسميا، أوردت وسائل الإعلام السويسرية أخبارا عنه.





درس "كيم جونغ أون" في "برن" عاصمة سويسرا، إلى جانب شقيقته الصغرى "كيم يو جونغ". وفي الواقع، عندما تم تعيين "كيم جونغ أون" في البداية كوريث للسلطة، كان شخصية غامضة لدرجة أنه كان يُعرف خطأ باسم "كيم جونغ وون". وفوجئ العالم بالكشف عن أن هذا الشخص المحاط بالسرية قد درس في سويسرا، وهي دولة تشتهر بالديمقراطية المباشرة المتطورة. ومع ذلك، لم يكن أفراد عائلته هم الوحيدون الذين درسوا في الخارج.





"هام سُنغ سو" مدير مركز البعثات التعليمية في جامعة "ميونغ جي:

يدرك العالم جيدا مدى انغلاق المجتمع الكوري الشمالي، وبالتالي، من المعروف على نطاق واسع أنه من الصعب للغاية على الكوريين الشماليين السفر إلى الخارج. وحتى السفر الداخلي مقيد، ناهيك عن السفر الدولي، مما يجعل السفر إلى الخارج حلما بعيد المنال بالنسبة للمواطنين العاديين. ومع ذلك، فإن كوريا الشمالية لديها طلابها الذين يدرسون في الخارج. هؤلاء الطلاب الذين يذهبون للدراسة في الخارج هم، في الأساس، المتفوقون أكاديميا. بعبارة أخرى، يمكن وصفهم بأنهم أفراد ذوو ذكاء استثنائي. ومع ذلك، في ظل النظام الكوري الشمالي، لا تتم الدراسة في الخارج من أجل الترقي الشخصي، بل من أجل التنمية الوطنية. وبطبيعة الحال، يجب أن يتم اختيارهم من قبل الدولة، وأن يتلقوا نفقات ممولة من الدولة، وأن يتابعوا الدراسات التي تراها الدولة ضرورية.





يذهب الطلاب الكوريون الشماليون للدراسة ولكن ليس بناء على تفضيلاتهم الشخصية. أيضا يأتي طلاب من الخارج للدراسة في كوريا الشمالية، والبلدان التي ترسل طلابا إلى كوريا الشمالية هي عادة تلك التي تربطها علاقات اشتراكية، مثل الصين وروسيا ودول الكتلة الشرقية الاشتراكية السابقة ومنغوليا وفيتنام. وعلى الرغم من أن كوريا الشمالية يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها مجتمع مغلق ومعزول، إلا أنها فتحت أبوابها للتعليم الدولي، كأي دولة أخرى. إذن، أين يذهب الطلاب الكوريون الشماليون عادة لمواصلة دراستهم؟





من المعروف أن كوريا الشمالية لا ترسل طلابا رسميا إلى الدول الرأسمالية مباشرة. ومع ذلك، كانت هناك حالات درس فيها عدد قليل من الطلاب الكوريين الشماليين في دول غربية، بما في ذلك الولايات المتحدة. وكان هؤلاء الطلاب يلتحقون أولا بجامعات تقع في دول اشتراكية، مثل كوبا، ثم يستخدمون برامج التبادل الطلابي في جامعاتهم للسفر إلى الدول الغربية. وباستثناء هذه الحالات، ترسل كوريا الشمالية طلابها في الغالب إلى الدول الاشتراكية التي تربطها بها علاقات ودية.





التقى "كيم جونغ أون" بالطلاب الكوريين الشماليين الذين يدرسون في روسيا خلال زيارته إلى هناك في سبتمبر 2023 بدعوة من الرئيس "فلاديمير بوتين". ويؤكد هذا الواقع العدد الكبير من الطلاب الذين ترسلهم كوريا الشمالية إلى روسيا. وفي كوريا الشمالية، يدير حزب العمال الحاكم برامج الدراسة في الخارج، كما يتولى مسؤولية تحديد الجامعات التي يلتحق بها الطلاب والمواد التي يدرسونها.





في الوقت الحاضر، لا يقتصر الأمر على العلماء فحسب، بل يذهب لاعبو كرة القدم أيضا إلى الخارج. وتحت شعار "كوريا الشمالية قوة رياضية"، يرسل نظام "كيم جونغ أون" المواهب الشابة الواعدة في كرة القدم إلى أكاديميات في إسبانيا وإيطاليا للتدرب على نفقة الدولة.





حظي "هان كوانغ سونغ"، الذي أُطلق عليه لقب "رونالدو كوريا الشمالية"، باهتمام كبير أيضا من خلال تدريبه في إسبانيا، ومروره بنادي "بيروجيا كالتشيو" الإيطالي، وانضمامه إلى نادي "يوفنتوس" الشهير. وبهذه الطريقة، يذهب الشباب الكوريون الشماليون إلى الخارج بدعم كامل من الحزب. فأي طلاب يتم اختيارهم، ومن خلال أي عملية؟





"هام سُنغ سو":

في كوريا الشمالية، يشرف القسم الدولي التابع للجنة المركزية للحزب على جميع الأمور المتعلقة بالطلاب في الخارج. ولكي يتم اختيار الطلاب الجامعيين للدراسة في الخارج، يجب عليهم أولا اجتياز امتحان. وبعده يخضعون أيضا لفحص طبي. وإذا اجتازوا هذه المرحلة، تقوم السلطات المختصة بمراجعة الخلفية العائلية للطلاب. وبعد تحديد مدى ملاءمتهم، يتم اتخاذ قرار بشأن اختيارهم كطلاب في الخارج. وقبل المغادرة، يخضع الطلاب المختارون لتدريبات مكثفة لمدة ستة أشهر في اللغة الأساسية والتربية الأيديولوجية. وعند الانتهاء من هذه الدورة، يخضع هؤلاء المرشحون مرة أخرى لامتحان في اللغة الأجنبية وفحص طبي، وبعد ذلك يتم إخطارهم بقبولهم النهائي.





يجب أن يتمتع هؤلاء الطلاب بقدرات استثنائية، ومع ذلك، هناك شيء أكثر أهمية من الأداء الأكاديمي، ألا وهو خلفيتهم العائلية. بالطبع، توفر كوريا الشمالية فرصا للأطفال من الأسر العادية الذين يتمتعون بمواهب استثنائية للدراسة في الخارج. ومع ذلك، فإن أولئك الذين يتمتعون بخلفية مناسبة، والذين ليس لديهم أقارب في الخارج، يمكنهم اجتياز عملية الاختيار المعقدة والصارمة. ومعظم الطلاب الذين يتم اختيارهم للدراسة في الخارج هم أبناء أو أقارب كبار مسؤولي الحزب. ومع ذلك، حتى مع وجود خلفية عائلية جيدة، لا يمكنهم الاستمتاع تماما بتجربة الدراسة في الخارج.





وعلى الرغم من تلقيهم التثقيف الأيديولوجي قبل المغادرة وأداء قسم "رد الجميل بالولاء"، يعيش الطلاب في الخارج تحت مراقبة صارمة من السلطات. ومع ذلك، استمرت حالات الانشقاق والهروب بواسطة الطلاب الكوريين الشماليين. ففي خمسينيات القرن الماضي، حدث انشقاق جماعي للطلاب في موسكو، مصحوبا بانتقادات للمبالغة في تقديس "كيم إيل سونغ". وفي الثمانينيات، عندما انهارت الأنظمة الاشتراكية في أوربا الشرقية، اختار بعض الطلاب الكوريين الشماليين الانشقاق والهروب إلى كوريا الجنوبية.





مع استمرار محاولات هروب الطلاب، تستدعي كوريا الشمالية أولئك الطلاب بانتظام لتقديم التثقيف الأيديولوجي لهم. وفي عام 2024، استأنفت كوريا الشمالية التثقيف الأيديولوجي للطلاب في الخارج، وهو برنامج كان قد تم تعليقه لمدة 5 سنوات بسبب جائحة كورونا. وهذا يدل على أن كوريا الشمالية تراقب طلابها في الخارج بدقة لمنعهم من التأثر بالعالم الخارجي. وفي حين أن هذا المستوى من المراقبة يبدو للكوريين الجنوبيين انتهاكا لحقوق الإنسان، فإن هناك أسبابا تجعل الطلاب الكوريين الشماليين يتحملون مثل هذه الظروف.





"هام سُنغ سو":

بمجرد اجتيازهم عمليات التحقق في كوريا الشمالية، فإنهم يضمنون مسارا وظيفيا متميزا. وبعد عودتهم إلى الوطن، يتم تعيين هؤلاء الطلاب في مناصب مثل أساتذة في جامعة "كيم إيل سونغ"، وباحثين في الأكاديمية الحكومية للعلوم، ومسؤولين في وزارة الخارجية، أو مسؤولين في الإدارات الرئيسية داخل الحزب. وهذا يعني أنه يمكنهم الانضمام إلى الطبقة الأساسية التي تقود المجتمع الكوري الشمالي. ولهذا السبب يمكنهم تحمُّل مثل هذه الظروف في أثناء دراستهم في الخارج. على سبيل المثال، كان رئيس وكالة تطوير الفضاء الكورية الشمالية طالبا سابقا في الخارج عمل في مركز الفضاء الهندي. وفي حالة وزيرة الخارجية "تشيه صون هي"، المولودة في عام 1964، فقد درست في الصين والنمسا، وأصبحت تتقن اللغة الإنغليزية بطلاقة، وعملت مترجمة في وزارة الخارجية الكورية الشمالية وللرئيس الأمريكي السابق "بيل كلينتون". وبهذه الطريقة، يثبت الطلاب في الخارج وجودهم، ويسهمون في الحفاظ على المجتمع الكوري الشمالي وتطويره.





نظرا لأن كوريا الشمالية تعلم نخبة مختارة بعناية في الخارج، فإن الدولة تعتمد كثيرا على هؤلاء الطلاب في الخارج لأداء أدوار مهمة. ووزيرة الخارجية "تشيه صون هي"، التي غالبا ما يشار إليها على أنها الوجه الدولي لكوريا الشمالية، هي مثال بارز على ذلك.





تعتبر "تشيه" حاليا الشخصية الأبرز في الدبلوماسية الكورية الشمالية، وقد درست في الصين والنمسا ومالطا بعد تخرجها من جامعة بيونغ يانغ للدراسات الأجنبية. وبعد عودتها، بنت حياتها المهنية كمترجمة فورية في وزارة الخارجية. وفي عام 2022، عُينت وزيرة للخارجية، لتصبح أول امرأة كورية شمالية تشغل هذا المنصب، وتصعد كشخصية دبلوماسية رئيسية في عهد "كيم جونغ أون". وفي حين لا يتمتع المواطنون العاديون بحرية السفر الدولي، فإن كوريا الشمالية ترسل طلابها الموهوبين للدراسة في الخارج. فهل ستستمر كوريا الشمالية في ذلك مستقبلا أيضا؟





"هام سُنغ سو":

نظرا لأن "كيم جونغ أون" نفسه كان طالبا في الخارج، فمن المتوقع أن يوسع فرص الدراسة في الخارج. ونظرا لخلفيته الدراسية في سويسرا، يرى بعض المراقبين أن "كيم" يعتقد أن الأنظمة والثقافة الأوربية يجب أن يتم تبنيها عمليا من أجل تنمية كوريا الشمالية. ومع ذلك، مهما كانت درجة الرقابة والسيطرة الصارمة على هؤلاء الطلاب، فإنهم لا يستغرقون وقتا طويلا ليدركوا الطبيعة الحقيقية للسلطات الكورية الشمالية. ونظرا لأن الطلاب الكوريين الشماليين يُسمح لهم عموما بالوصول إلى الإنترنت في أثناء وجودهم في الخارج، فإن مواجهة واقع كوريا الشمالية عبر الإنترنت غالبا ما تسبب لهم اضطرابا عاطفيا كبيرا. وبالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي أن نغفل حقيقة أن الطلاب الأجانب الجدد ينتمون إلى جيل الأسواق الخاصة "جانغ ما دانغ"، الذين عايشوا تلك الأسواق منذ ولادتهم وتعرضوا باستمرار للثقافة الأجنبية. وفي الواقع، تشعر السلطات بالقلق من أن جيل "جانغ ما دانغ" هذا، عند دراسته في الخارج، قد يشكل تهديدا للنظام. لذلك، في حين تشجع كوريا الشمالية الدراسة في الخارج، من المتوقع أن تشدد في الوقت نفسه معايير الاختيار وتفرض قيودا أقوى.

يقول الخبراء إن الدراسة في الخارج سلاحٌ ذو حدين بالنسبة لكوريا الشمالية. ويبقى أن نرى ما إذا كانت السلطات الكورية الشمالية سوف تزيد من عدد الطلاب في الخارج، أم ستقلله، من أجل استقرار نظامها الحاكم.