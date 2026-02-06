السفير/ حازم زكي: مصر تسعى دائما إلى السلام

يستضيف القسم العربي هذا الأسبوع سعادة السفير/ حازم زكي، سفير مصر الجديد لدى كوريا، حيث يتحدث عن العلاقات بين مصر وكوريا وإمكانية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا خلال العام الجاري من أجل إنجاز العديد من أوجه التقدم في التعاون الثنائي. ويتحدث السفير المصري أيضا عن خبراته ومهامه الدبلوماسية السابقة، ويقول إن مصر تحمل الكثير من التقدير للشعب الكوري بصورة عامة سواء في كوريا الشمالية أو في كوريا الجنوبية، كما تتطلع إلى أن يسود السلام في شبه الجزيرة الكورية، مؤكدا أن مصر لن تدخر جهدا في المساعدة على تحقيق هذا الهدف، ومشيرا إلى أن العلاقات بين مصر وكوريا الشمالية قديمة وأن وجود تمثيل دبلوماسي بينهما يسمح باستمرار قناة الحوار وربما في مرحلة معينة القيام بدور إيجابي، مؤكدا على أن مصر تسعى دائما إلى السلام سواء على مستوى الشرق الأوسط أو على مستوى العالم.

ويوضح سعادة السفير/ حازم زكي المزايا التي تقدمها مصر للاستثمارات الأجنبية، ويقول إنها تتطلع إلى إن تنشئ كوريا منطقة صناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويضيف أنه خلال فترة عمله كسفير لمصر لدى كوريا سيسعى إلى تنفيذ مشروعات تحقق المصالح المشتركة للجانبين، ومن أبرزها المشروعات الاقتصادية والإنتاجية.

ويصف مدينة سيول بأنها مدينة مذهلة، معربا عن إعجابه بالنظام العام فيها، ويضيف أنه يعتزم بدءا من الربيع استكشاف كوريا بشكل أكثر توسعا، خاصة المناطق الطبيعية الجميلة.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".