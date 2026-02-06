ⓒ KBS News

من المتوقع أن يتوجه النجم الكوري "جي دراغون" إلى الشرق الأوسط، مؤكدا تأثيره العالمي الذي لا يعرف الحدود من خلال الإعلان عن أول حفل موسيقي له في المنطقة منذ ظهوره في عالم الكيبوب.

وقد اختير "جي دراغون" كفنان رئيسي في مهرجان "كريزي سوبر كونسرت" الذي سيقام في مسرح مدينة دبي للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم 17 من فبراير الجاري.

وهذا العرض بمثابة مهرجان عالمي سجل مبيعات كاملة متتالية في مدينتي نيويورك ولوس أنجلوس الأمريكيتين وسيقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط من خلال عرض دبي المرتقب.

على وجه الخصوص، تكتسب هذه المنصة أهمية عميقة بشكل خاص لكونها أول عرض رسمي يقدمه جي دراغون في منطقة الشرق الأوسط منذ ترسيمه.

ومن المتوقع أن تكون هذه الخطوة بمثابة نقطة تحول لتوسيع آفاق تحركاته العالمية، حيث يتواصل هذا الفنان الذي بسط تأثيره على التيارات الثقافية حول العالم متجاوزا آسيا والدول الغربية، مع سوق الشرق الأوسط بشكل مباشر ولأول مرة.

وإلى جانب جي دراغون الذي يشارك كفنان رئيسي، كشفت الجهة المنظمة عن قائمة الفنانين المشاركين في هذا العرض، والتي تضم الفنان الكوري "بارك جيه بوم" والفنان الصيني "كون" والفنان الكوري "كيم جونغ كوك" والفنانتين الكوريتين "ييه إين" و"ييه رين ".

هكذا من المتوقع أن تشارك في مهرجان دبي مجموعة كبيرة من الفنانين الكوريين لتعزيز مكانة الكيبوب العالمية.

ومن المتوقع أيضا أن يستحوذ جي دراغون بصفته في قمة هذا الهرم، على قلوب المعجبين المحليين من خلال أداء رائع يتجاوز الأنواع الموسيقية والحدود الوطنية.



