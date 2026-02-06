شركة هانكوك للإطارات تعزز مكانتها كراع رئيسي لنادي العين

قالت شركة هانكوك للإطارات والتكنولوجيا يوم 2 فبراير إنها أبرمت اتفاقية رعاية رسمية ستعمل بموجبها كراعٍ رئيسي لنادي "العَين"، أحد أندية دوري المحترفين في الإمارات، وذلك لمدة ثلاثة مواسم ابتداء من موسم ألفين وخمسة وعشرين وألفين وستة وعشرين.

ويُعد نادي العين، الذي تأسس عام 1968، النادي الأبرز في دوري المحترفين الإماراتي، حيث حقق الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري وتوج بلقب دوري أبطال آسيا مرتين، وكأس رئيس الدولة 7 مرات، وكأس السوبر الإماراتي 5 مرات.

وفي الموسم الحالي، يحتل نادي العين المركز الثاني في الدوري وينافس بقوة على اللقب، كما أنه النادي الذي يلعب ضمن صفوفه لاعب المنتخب الوطني الكوري "بارك يونغ ".

وبناء على هذه المشاركة الاستراتيجية مع نادي العين، تخطط هانكوك للإطارات لتعزيز تسويقها الرياضي المحلي الذي يستهدف منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل أكبر.

وتهدف الشركة الكورية إلى توسيع نقاط التواصل مع جماهير كرة القدم المحليين والعالميين من خلال الاستفادة من الشهرة الواسعة للقاعدة الجماهيرية العريضة للنادي، وفي الوقت نفسه رفع مكانة علامتها التجارية العالمية.

وخلال فترة الرعاية، سيتم عرض العلامة التجارية "هانكوك" عبر منصات تسويقية متنوعة، تشمل لوحات الإعلانات إل إي دي داخل استاد "هزاع بن زايد" وهو الملعب البيتي للنادي، وخلفيات المقابلات الصحفية، ومقاعد الفريق، وحافلته.