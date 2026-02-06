وزارة تراث وسياحة عُمان تمنح جولة تعريفية لكبرى وكالات السفر الكورية

ⓒ Foreign Ministry of Oman

استضافت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التراث والسياحة وبالتعاون مع سفارة سلطنة عمان في سيول، ممثلين عن كبرى وكالات السفر الكورية الرائدة ضمن جولة تعريفية متميزة أقيمت في الفترة من 15 إلى 22 من يناير الماضي.

ومنحت هذه الجولة ممثلي الوكالات المشاركين فرصة فريدة لاكتشاف تنوع المنتج السياحي العماني الذي يجمع بين الأصالة الثقافية والمناظر الطبيعية الخلابة وتجارب المغامرة والضيافة الراقية.

وقد تنقلت المجموعة عبر العديد من الوجهات السياحية الرئيسية في السلطنة حيث شمل البرنامج المعالم الثقافية في مسقط مثل دار الأوبرا السلطانية وجامع السلطان قابوس الأكبر وسوق وقلعة مطرح.

كما شمل أيضا مواقع طبيعية وسياحية بارزة تشمل مدينة صور ومحمية السلاحف ومدينة نزوى والجبل الأخضر إلى جانب التجربة الصحراوية المتميزة في صحراء وهيبة.

علاوة على ذلك، تضمنت الجولة زيارات لعدد من الفنادق والمنتجعات ومرافق سياحة الغولف، مما أتاح لوكالات السفر الكورية الاطلاع عن كثب على جودة الخدمات السياحية والبنية التحتية المتطورة، واستكشاف الفرص لتصميم برامج سياحية عالية الجودة تلبي تطلعات المسافرين الكوريين.

وتؤكد هذه المبادرة التزام وزارة التراث والسياحة بتعزيز المشاركات مع الأسواق الدولية الواعدة وترسيخ مكانة سلطنة عمان كوجهة سياحية متكاملة تجمع بين الجودة والاستدامة والتجربة الثقافية الأصيلة.