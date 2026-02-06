سفير لبنان ينظم حفلا على شرف الجالية اللبنانية في كوريا

أقام سفير لبنان في سيول "وائل هاشم" حفل استقبال على شرف الجالية اللبنانية في كوريا يوم الثالث والعشرين من يناير الماضي.

وأكد السفير أن المغتربين يمثلون الجسر الحيوي لتعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية بين البلدين، مشيدا باندماجهم في المجتمع الكوري مع الحفاظ على هويتهم الوطنية.

ودعا السفير في كلمته إلى تحويل هذا الحضور المتميز إلى مشاركات عملية تدعم الاقتصاد الوطني، من خلال فتح آفاق تجارية جديدة والربط بين الشركات الكورية والمبدعين اللبنانيين.

كما شدد على سياسة الأبواب المفتوحة التي تنتهجها السفارة، داعيا الجميع إلى تكثيف التواصل عبر المنصات الرقمية لتبقى الجالية عائلة واحدة متماسكة في خدمة الوطن.