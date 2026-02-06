جامعة جونغ أنغ الكورية توفر خدمات طبية كورية في الضبعة بمصر

قال مستشفى جامعة جونغ آنغ الكورية إنه قام بأنشطة تطوعية طبية استهدفت حوالي الفين ومائتي عامل في موقع بناء محطة الطاقة النووية في مصر والذين يعيشون في مناطق تفتقر للخدمات الطبية، وذلك خلال جولة استمرت 9 أيام من 16 إلى 24 من يناير الماضي.

وقد قام الفريق الطبي المكون من 15 عضوا، من قسم جراحة العظام بمستشفى الجامعة ويضم أطباء وممرضات وصيادلة وفنيي أشعة وأخصائيين اجتماعيين، بزيارة منطقة "الضَبْعَة" في مصر.

وتشهد منطقة الضبعة بناء محطة ضخمة للطاقة النووية، ومن المعروف أنها تفتقر إلى سهولة الوصول للخدمات الطبية، رغم ظروف العمل الشاقة وساعات العمل الطويلة في مناخ شديد الحرارة.

وقدم الفريق الطبي فحوصات وعلاجات في تخصصات الأمراض الباطنية وجراحة المسالك البولية وجراحة الأعصاب وجراحة العظام للعمال العاملين في موقع بناء المحطة النووية إلى جانب توفير الأدوية الأساسية.

وعلى وجه الخصوص، ركز الفريق على علاج أمراض الجهاز العضلي الهيكلي والآلام المزمنة والأعراض العصبية التي تتكرر باستمرار نظرا لطبيعة العمل في مواقع الإنشاءات.

وقال "لي جيه صونغ" رئيس الفريق الطبي التطوعي إن العمل في مواقع بناء محطات الطاقة النووية ينطوي على أعباء بدنية كبيرة ومخاطر عالية للإصابة، ولكن من الصعب الحصول على علاج مناسب بسبب الظروف المحلية.

وأضاف أنهم يأملون في أن تكون هذه الخدمة الطبية فرصة للعمال للاطمئنان على حالتهم الصحية وتلقي العلاج اللازم.