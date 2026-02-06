إقامة مهرجان الثقافة الكورية المغربية في طنجة

أقام النادي الثقافي الكوري في طنجة مهرجان الثقافة الكورية المغربية في طنجة في إطار تعزيز التبادل الثقافي وتقوية جسور التواصل بين الشعبين المغربي والكوري.

وشهد المهرجان حضورا متميزا وتفاعلا إيجابيا من مختلف الفئات العمرية، خاصة الأطفال والشباب، حيث تحوّل إلى فضاء مفتوح للتعارف والانفتاح على الثقافة الكورية في أبعادها التاريخية والفنية والإنسانية.

وافتُتح المهرجان بورشة تربوية موجهة للأطفال، تم خلالها تعريفهم بدولة كوريا وتاريخها بشكل مبسط، إلى جانب نشاط فني لرسم علم جمهورية كوريا، في أجواء تعليمية وتفاعلية ساهمت في تنمية الفضول الثقافي لدى الناشئين وترسيخ قيم التعايش والانفتاح.

كما شهد المهرجان ورشة لعرض الزي التقليدي الكوري "هان بوك"، التي لقيت اهتماما كبيرا من الزوار، حيث تم التعريف برمزية هان بوك وتاريخه ودلالاته الثقافية، مما أتاح للجمهور المغربي فرصة التعرف عن قرب على أحد أبرز عناصر الهوية الكورية.

بالإضافة إلى ذلك، تضمن المهرجان عدة أنشطة ثقافية وتفاعلية متنوعة، شملت التعريف بتاريخ كوريا، والثقافة الشعبية، إلى جانب فقرات تعليمية وفنية هدفت إلى إبراز نقاط التلاقي بين الثقافتين الكورية والمغربية.

ويأتي تنظيم هذا المهرجان ضمن رؤية النادي الثقافي الكوري في طنجة الرامية إلى دعم الدبلوماسية الثقافية، وتعزيز الحوار الحضاري، وتشجيع التبادل الثقافي بين المغرب وكوريا من خلال مبادرات ميدانية موجهة لمختلف فئات المجتمع.

وفي ختام المهرجان، عبّر المنظمون عن أملهم في أن يشكل هذا الحدث خطوة أولى نحو جعل مهرجان الثقافة الكورية المغربية موعدا ثقافيا متجددا، يسهم في توطيد العلاقات بين البلدين على المستويين الثقافي والشعبي.