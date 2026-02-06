ⓒ YONHAP News





ستقيم فرقة بي تي إس مشروعا ضخما في مختلف أرجاء العاصمة سيول تماشيا مع عودتها.

فمن المتوقع أن تجري برامج تجريبية تمزج بين الموسيقى والوسائط في أماكن مختلفة في وسط سيول.

وقالت شركة "بيغ هيت ميوزيك" التي تنتمي إليها بي تي إس مؤخرا إنه من المقرر تنظيم مشروع "بي تي إس ذا سيتي آريرانغ" في الفترة من العشرين من مارس القادم إلى الثاني عشر من أبريل.

الجدير بالذكر أن هذا المشروع يأتي بالتزامن مع إصدار الألبوم الخامس الكامل للفرقة بعنوان آريرانغ، والحفل الذي ستقيمه بمناسبة العودة.

ففي العشرين من مارس، وهو يوم إصدار الألبوم الجديد، ستتزين المعالم الرئيسية في سيول مثل "بوابة سونغ ليه مون" و"برج سيول"، بعروض واجهة الوسائط.

ومن خلال إضافة تكنولوجيا الوسائط الحديثة إلى التراث الثقافي التقليدي مثل بوابة سونغ ليه مون، سيتم تجسيد الرمزية القائمة على التعايش بين الماضي والحاضر.

ومن المتوقع أن يكون هذا المشروع فرصة لإعادة تسليط الضوء على قيمة التراث الثقافي الكوري أمام العالم.

أيضا في حديقة نهر هان في يوئيدو، سيقام برنامج بنمط ردهة يسمح للجمهور بالاستماع إلى موسيقى بي تي إس ومشاركتها معا حتى الثاني والعشرين من مارس.

كما سيتم في شهر أبريل تحويل مسارات الجدران الحجرية والسلالم والأشجار في وسط مدينة سيول إلى مساحات عرض فنية، بحيث يتمكن الزوار من الاستمتاع بمحتوى الضوء والفيديو المستوحى من كلمات أغاني الفرقة الكورية في مختلف أنحاء العاصمة.

وقالت شركة بيغ هيت ميوزيك إنها أعدّت هذه البرامج بالتعاون مع بلدية سيول لتمكين السياح والمواطنين على حد سواء من تجربة الثقافة والفنون بطريقة جديدة، والاستمتاع بعودة بي تي إس بشكل متكامل وشامل خلال فترة المشروع.