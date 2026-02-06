ⓒ YONHAP News





تبين أن أن العُزّاب الكوريين من الفئات العمرية الأصغر سنا هم الأكثر إيجابية تجاه الزواج والأكثر إيمانا بضرورته.

جاء ذلك في تقرير بعنوان "اتجاهات وعوامل الزواج والإنجاب" صدر مؤخرا عن المعهد الكوري للشؤون الصحية والاجتماعية.

وقد أجرى المعهد استطلاعا للرأي على 14 ألفا و372 رجلا وامرأة تتراوح أعمارهم بين 19 و49 عاما في جميع أنحاء البلاد في عام 2024 حول تصوراتهم بشأن الزواج والإنجاب.

وكشفت نتائج الاستطلاع عن أن نسبة النظرة الإيجابية تجاه الزواج بلغت 47% لدى الرجال غير المتزوجين، و32% لدى النساء غير المتزوجات. أما بالنسبة للمتزوجين، فقد بلغت النسبة 74% بين الرجال 61% بين النساء.

وعلى وجه الخصوص، تبين أن النساء غير المتزوجات تزداد نظرتهن الإيجابية تجاه الزواج كلما صغر سنهن. فقد بلغت نسبة الإيجابية لدى مواليد الفترة من ألف وتسعمائة وثمانين إلى ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين حوالي 25%، بينما ارتفعت هذه النسبة بشكل ملحوظ لتصل إلى 35% لدى مواليد الفترة من ألفين إلى ألفين وخمسة.

كما ظهرت اتجاهات مماثلة فيما يتعلق بمدى ضرورة الزواج حيث أجاب 46% من الرجال العزاب و31% من النساء العازبات بضرورة الزواج. أما بين المتزوجين، فقد بلغت النسبة 77% للرجال و50% للنساء.

وفي فئة النساء العازبات، بلغت نسبة من يَرَيْنَ ضرورة للزواج 14% فقط بين مواليد الفترة من ألف وتسعمائة وثمانين إلى ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين، بينما ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 36% بين مواليد الفترة من ألفين إلى ألفين وخمسة.

وبالنسبة للرجال العزاب أيضا، زاد عدد من يعتبرون الزواج ضروريا كلما صغر السن حيث بلغت النسبة 27% لدى الأكبر سنا، وتضاعفت لتصل إلى 54% بين الأصغر سنا.

ويُفسر ذلك بالاستمرار في زيادة الدعم الحكومي للإنجاب وانتشار النظرة الإيجابية المتمثلة في رؤية الزواج كوسيلة للعثور على شريك عاطفي.