إقامة حفل بي تي إس في ميدان كوانغ هوا مون في مارس القادم

السفير/ حازم زكي: مصر تسعى دائما إلى السلام
2026-02-06
#أخبار الساحة الفنية l 2026-02-10
ⓒ YONHAP News
مع اقتراب عودة فرقة "بي تي إس" يوم الـ20 من مارس، تصبح خطة عودتها مفصلة يوما بعد يوم. فقد تم الإعلان عن إقامة حفل عودة الفرقة يوم الـ21 من الشهر القادم، وإصدار ألبومها الخامس 아리랑، وذلك في ميدان 광화문 وقصر 경복 الواقعيْن في وسط العاصمة سيول، ليشكل مهرجانا موسيقيا يمزج بين التراث والحداثة.
2026-02-06
2026-02-06
2026-02-06
يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;