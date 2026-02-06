الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

إقامة حفل بي تي إس في ميدان كوانغ هوا مون في مارس القادم

#أخبار الساحة الفنية l 2026-02-10

من أغانى القمة

                ⓒ YONHAP News


مع اقتراب عودة فرقة "بي تي إس" يوم الـ20 من مارس، تصبح خطة عودتها مفصلة يوما بعد يوم. فقد تم الإعلان عن إقامة حفل عودة الفرقة يوم الـ21 من الشهر القادم، وإصدار ألبومها الخامس 아리랑، وذلك في ميدان 광화문 وقصر 경복 الواقعيْن في وسط العاصمة سيول، ليشكل مهرجانا موسيقيا يمزج بين التراث والحداثة.

