إقامة حفل بي تي إس في ميدان كوانغ هوا مون في مارس القادم

ⓒ YONHAP News





مع اقتراب عودة فرقة "بي تي إس" يوم الـ20 من مارس، تصبح خطة عودتها مفصلة يوما بعد يوم. فقد تم الإعلان عن إقامة حفل عودة الفرقة يوم الـ21 من الشهر القادم، وإصدار ألبومها الخامس 아리랑، وذلك في ميدان 광화문 وقصر 경복 الواقعيْن في وسط العاصمة سيول، ليشكل مهرجانا موسيقيا يمزج بين التراث والحداثة.