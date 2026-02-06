ⓒ YONHAP News





فرقة "إنهايبن" تصدرت قائمة الفنانين الأكثر تأثيرا في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، حيث احتلت المركز الأول في قائمة Artist100 للبيلبورد للمرة الأولى. وقالت "بيلبورد" إن عدد مرات الاستماع إلى أغاني ألبوم The sin: vanish بلغ 9.51 مليون مرة، مسجلا رقما قياسيا جديدا للفرقة.

فرقة "إيتيز" تكشف عن ألبومها الثالث عشر المصغر بعنوان "Golden hour"

كشفت فرقة "إيتيز" عن ألبومها الثالث عشر المصغر الذي يحمل اسم Golden hour: part 4 يوم الـ6 من هذا الشهر. تجدر الإشارة إلى أن هذا الألبوم هو الأول بعد إعادة إبرام العقد مع شركة KQ entertainment. وقال العضو 성화: لقد أعددنا هذا الألبوم بنفس المشاعر التي حملناها قبل سبع سنوات.