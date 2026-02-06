مخرجة مين هي جين تفتتح شركة جديدة باسم OOAK records

오케이 레코즈





على الرغم من أن المخرجة مين هي جين المعروفة بأنها مخرجة فرقة "نيوجينز"، لا تزال في نزاع قضائي مع شركة Ador، إلا أنها أنشأت مؤخرا شركة جديدة باسم OOAK records. ففي يوم الـ5 من هذا الشهر، نشرت المخرجة بشكل متتال 23 فيديو ترويجيا بمدة إجمالية بلغت 3 ساعات و50 دقيقة، لتعريف الجمهور بعالمها الموسيقي الجديد. وهذا يلفت أنظار الناس حول الفرقة الجديدة التي ستطلقها لأول مرة تحت هذه الشركة.



