فن الشيجو والأغاني

قيل في مقدمة إحدى دواوين "شيجو" الكورية التقليدية، إن الأغاني الكورية التراثية كانت كلها تعتمد على القصائد. فكان الناس إذا كتبوا كلمات الأغاني التي يغنونها تصبح قصيدة شعرية، والأشعار إذا لُحنت صارت أغاني. أما في عصرنا الحالي، فتنقسم الأغاني والقصائد الشعرية إلى ألوان إبداعية مختلفة، فالقصائد الشعرية تنتمي للأدب، بينما تنتمي الأغاني للفنون الموسيقية، على خلاف الماضي. إذ كانوا يرون أن الكلام الصادر عن القلب هو الشعر، وأن التعبير عنه في مقاطع ملحنة هو الأغنية.





فنان من التراث: "صو كُنغ-تشول 서공철"

بلغ من البراعة حد أنه حتى إذا انقطع وتر أو وتران من الآلة أثناء عزفه، يستطيع مواصلة العزف بدون مشكلة تذكر. وقد وُلد في "يو جو 여주" بمقاطعة "كيونغ غي" في عام 1911، وفقد والدته في سن صغيرة، ونشأ في بيت أهل والدته في مقاطعة جنوب جولا. وكان خاله هو فنان الكاياغم الشهير "جونغ نام-أُك 정남옥".

وإيقاعات السانجو تنقسم إلى "جين يانغ جو"، و"جونغ مو ري"، و"جونغ جونغ موري"، و"جاجين موري". وظهرت أول مقطوعة عزف حر، أي سانجو، لآلة الكاياغم في القرن التاسع عشر. ثم تبعتها الآلات الأخرى. وتختلف مقطوعات السانجو حسب الإيقاع الذي يستخدمه العازف، وحسب الإطار الذي يختاره لإيقاعاته. وفناننا "صو كُنغ-تشول 서공철" تعلم فن السانجو على يد خاله، ثم ابتكر إيقاعًا جديدًا خاصًّا به. وكان مما قاله في وصف إيقاعات السانجو:

يتساقط الثلج على إيقاع "جين يانغ جو"

ويأتي الربيع على إيقاع "جُونغ موري"

وتأتي الجيوش على إيقاع "جونغ جونغ موري"

ونتشاطر المشاعر على إيقاع "جاجين موري"

ويذهب شبابنا على إيقاع "هوي موري"

ويعود كل شيء إلى مكانه الصحيح على إيقاع "دويت بوري 뒷풀이"





العزف الحر على الكومونغو

ظهرت مقطوعة الكومونغو المنفردة "تشُول كانغ" في عام 1964، على يد الملحن الكوري الشمالي "كيم يونغ-شيل 김용실"، وهو اسم يشير إلى عملية صهر المعدن واستخلاصه. ويقال إنه كتب هذه المقطوعة أثناء عمله في ورشة لصهر المعادن مع زملائه. وهي مقطوعة تتكون من ثلاثة فصول. ويتميز الفصل الأول بإيقاع سريع وقوي، أما الثاني فيطغى عليه جوٌّ عاطفي، فهو هادئ مسالم، والثالث يعود إلى القوة والسرعة. وعرضت هذه المقطوعة في كوريا الجنوبية للمرة الأولى في عام 1995، وكان من ضمن العازفين "لي سيه-هوان 이세환" الذي ظل يتردد بين كوريا واليابان. وكان الاعتقاد بأن الكومونغو هي آلة للعازفين التراثيين لا تزال سائدة في كوريا الجنوبية في ذلك الوقت. وقد أعادتها مقطوعة "تشول كانغ" إلى جمهور أوسع.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- "شيبي نانغان 십이난간" بصوت "لي يُون-جين 이윤진".

- أغنية: دريم، بصوت "كيم يُول-هي"، وعزف "فنسان بيراني Vincent Peirani" على الأكورديون

- مقطوعة "دونغ هيه رابسودي 동해랩소디" أداء: "أنسامبل شيناوي"

- "جاجين موري" و"هويموري" و"دان موري" بعزف "صو كُنغ-تشول" على الكاياغم

- "دانغا نوغم بانغ تشو 단가 녹음방초" بعزف "كانغ جونغ-سُوك" على الكاياغم

- "تشول كانغ" بأداء "لي جونغ-جو باند 이정주밴드"

- "لي يُنغ-غو 이용구" على الدانسو، و"مُون يانغ-سُوك 문양숙" على الكاياغم