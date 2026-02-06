طقوس التهنئة بمقدم الربيع

لا يزال الجو باردًا، ولكن الأربعاء القادم يوافق يوم "إيب تشُون 입춘"، أي البداية الناعمة للربيع. وفي الماضي، كان الناس يلصقون على النوافذ والبوابات عبارات التهنئة بيوم "إيب تشون"، وهي عبارات متنوعة للمباركة ببداية الربيع. ومن أشهرها عبارة "입춘대길(立春大吉) 건양다경(建陽多慶)"، وهي تعني: سيبدأ الربيع، ومعه نرجو أن تبدأ الأحداث الجميلة المباركة. وأيضًا عبارة: "우순풍조(雨順風調) 시화세풍(時和歲豊)" وهي تعني: يتنزل المطر بخفة وتهب الرياح بلطف فهو فصل الرخاء والجمال. وغيرها الكثير من العبارات التي اعتاد الكوريون في الماضي تهنئة بعضهم بها في بداية الربيع.





فنان من التراث: "جُنغ تشول-هو 정철호"

هو الفنان "جُنغ تشول-هو 정철호" الحاصل على الإجازة في فن عزف البوك للبانسوري. ويشتهر بأنه يجيد أيضًا غناء البانسوري، وأنه مبتكر مقطوعات سانجو الحرة بآلة الآجنغ. وتدل ريادته لعدة مجالات على مواهبه العديدة الفريدة. وهو ما يعني أيضًا أنه عاش حياة حافلة، وكأي حياة حافلة، كانت مليئة بالعراقيل والصعاب.

وُلد "جُنغ تشول-هو 정철호" في عام 1927 في مقاطعة جنوب "جولا" في أسرة توارثت الفن أبًا عن جد. فكان جده من كبار عازفي الديغم، وكان أبوه يجيد غناء البانسوري. ولذلك، كان من الطبيعي أن يتعلم فن البانسوري من والده وهو في السادسة من عمره. ولكنه واجه أول مصاعب حياته في سن صغيرة، إذ توفيت والدته، وعندما بلغ الثالثة عشر من عمره، توفي والده أيضًا، فأصبحَ يتيمًا وحيدًا في الحياة. ولم يكن هناك ما يجيده وهو في تلك السن إلا الغناء. وكان الفنان "ليم بانغ-أول" قد زار منطقة قريبة ليؤدي عروضه الفنية، فذهب إليه وطلب منه أن يعلمه الغناء، فقبل "ليم" طلبه. وهكذا ظل يتبعه كظله لمدة خمس سنوات تعلم فيها فنه، وتعلم أيضًا فن عزف طبل البوك من "كيم جيه-صُن"، الذي كان يعزف البوك لـ"ليم بانغ-أول" مصاحبًا غنائه. وفي عام 1947، حصل على المركز الأول في مسابقة الفنانين في نام-وون.





بونغ-ريو

يرتبط مصطلح "بونغ ريو" بالموسيقى التراثية الكورية، ولكن يقال إنه يرتبط أصلًا بالمعاني الدينية منذ القدم. فمما قاله القدماء وسجلوه هو أن فضيلة الاستقامة هي التي تضفي التوازن على حياة الناس، وهو البونغ-ريو. وللوصول إلى "بونغ ريو"، عمد الناس إلى الغناء والرقص بصورة معينة. ومع مرور الزمن، نسي الناس المعاني الدينية المرتبطة بـ"بونغ ريو"، فأصبحت ترتبط بالطبيعة، ومع مرور المزيد من الوقت، أصبح يشار إلى الموسيقى المصاحبة نفسها باعتبارها "بونغ ريو". وعندما تُذكر كلمة "بونغ ريو"، يتبادر إلى الذهن صورة الموسيقى القائمة على الآلات الوترية، مثل "يونغ سان هويسانغ" وغيرها من مقطوعات الكاغوك التي تعزف في الغرف المغلقة. أما المقطوعات التي تعتمد على الآلات الإيقاعية فتُدعى "ديه بونغ ريو 대풍류"، وغالبًا ما تتكون فرقة "ديه بونغ ريو من آلتي بيري، وآلة ديغم، وآلة هيغم، وجانغو، وبوك. ويختلف نوع "بونغ ريو" باختلاف المناسبة، ففي حفلات القصر الملكي مثلًا، كانوا يعزفون "يونغ سان هويسانغ". وعندما كان الملك يخرج من القصر، أو عندما يكون هناك مسيرة ملكية، كانوا يعزفون "تشويتا بونغ ريو"، أما الاحتفالات المدنية التي يقيمها العامة، فكانوا يعزفون فيها "يوم بول بونغ ريو 염불풍류". وهي تبدأ بطيئة وتتسارع بالتدريج.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- "جيب جيت غي إيب تشون بوتشيغي 집짓기, 입춘 붙이기" ضمن أغاني "شيت غيم غوت 진도씻김굿" بصوت "كيم ديه-رييه 김대례"

- أغنية "دُنغ بيك تاريونغ 동백타령" ضمن أغاني "نام دو مينيو" الشعبية التراثية، بعزف "لي جيه-ها 이재하" على الكومونغو

- مقطع من أغنية "جوك بيوك غا" بعنوان "جوك بيوك ديه جون 적벽대전" بصوت "جُنغ تشول-هو" وعزف "شين بيونغ-إيل 신평일"

- "جين يانغ جو" بعزف "هان ليم 한림" على الآجنغ، و"هُنغ مو-يُون 홍모윤" على الجانغو

- "بيول دال غوري 별달거리" أداء "سانغ جا رو 상자루"

- "ديه بونغ ريو" أداء "تشوي كيونغ-مين" وآخرين

- "كوتشن ‘꽃은’" أو: الزهور أداء "سول جيغي 소울지기"