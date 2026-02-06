ساغونجا: البراعم الأربعة

قديمًا، أطلق العلماء الكونفوشيون كلمة "ساغونجا 사군자" للإشارة إلى أربعة نباتات هي: البرقوق، والأوركيد، وزهرة كوك-هوا، والخيزران. وقد أضفوا معنى خاصًّا على كل نبتة من هذه النباتات الأربعة. أما براعم البرقوق، فاتخذوها رمزًا للصبر والمثابرة، لأنها أول ما يُزهر من البراعم، فيكون الجو شتاء قارس البرودة، ورغم ذلك فهي تزهر بكامل رونقها وعبيرها. أما الأوركيد، فهو يزهر بجماله وعبيره القوي في عمق الجبال، فهو يرمز إلى العالم بعلمه ووقاره. وأزهار "كوك هوا" تزهر حتى وسط الثلوج، فهي تُبرز إصرار العالم، أما الخيزران، فهو يظل أخضر طوال العام، في إظهار لاستقامة العالم. وقد قال العالم الكونفوشي "شين هم 신흠" إن أخشاب شجرة "أو دونغ" حتى لو مر عليها ألف عام فإن أنغام آلة الكومونغو المصنوعة من أخشابها تظل مضبوطة، وأن براعم البرقوق تنشر عبيرها الطيب حتى وسط البرد والثلوج. وكان العلماء خلال كل ذلك يحاولون أن يركزوا على قيمهم في الحياة، وألا يترددوا أو يتخبطوا بسبب المكاسب المباشرة السريعة، وأن يعيشوا على قيمهم.





فنان من التراث: "جو جانغ-هُون 조창훈"

هو خريج أول دفعة في المدرسة الإعدادية الثانوية للموسيقى الكورية التراثية. وفي ذلك الوقت، أي خمسينيات القرن الماضي، كانت كوريا قد خرجت لتوها من الحرب الأهلية الكورية، فكانت أفقر دولة في العالم آنذاك. ولما كان أكبر هم الناس في ذلك الوقت هو النجاة وتوفير أساس حياتهم اليومية، فلم يكن هناك متسع للاهتمام بالثقافة أو ما شابه. وحرصت كوريا على بذل ما تستطيعه من جهود للحفاظ على ذلك إرث الموسيقى التراية، وهو ما تمثل في إنشاء المعاهد الوطنية لدراسة الموسيقى التراثية. وكانت هذه المدارس والمعاهد تتميز بالإعفاء من المصروفات الدراسية، ولذلك كان أغلب مرتاديها من الطلاب ذوي الظروف الصعبة الذين لا يستطيعون دخول المدارس الأخرى بسهولة. وكان من ضمن هؤلاء الفنان "جو تشانغ-هُون 조창훈". كان طالبًا مجتهدًا، وكان حريصًا على تلقي ثناء أساتذته، ويقال إنه لذلك كان يذهب إلى المدرسة في الرابعة فجرًا، ويظل يتدرب هناك حتى التاسعة مساء. وبفضل عمله الشاق، استطاع أن يلتحق بالأوركسترا الوطنية للموسيقى التراثية بعد تخرجه، كما علم الرئيس الكوري الجنوبي آنذاك، الرئيس باك جونغ-هي، عزف الدانسو.

ثم ذهب إلى بوسان حيث أسس أوركسترا بوسان للموسيقى التراثية، حيث شغل دور المايسترو. ثم شغل منصب رئيس أوركسترا كوانغ جو الوطنية، وعمل كمحاضر في الجامعة أيضًا، وكانت حياته الشخصية تحفل بالمشكلات والعراقيل.





من الآلات الموسيقية التراثية: هيغم

تحتوي آلة الهيغم على وترين فقط، وهي تعزف عن طريق تمرير قوس العزف بينهما. وكانت آلة تعزفها القبائل الشمالية وهم يركبون الخيول في الماضي. وقد دخلت كوريا منذ وقت طويل جدا، ولذلك نجدها تُذكر في أغاني كوريو التراثية. ومنها أغنية تذكر رجل متنكر في هيئة غزال يتسلق قمة عالية وهو يعزف الهيغم، وهو ما يوضح ما تتمتع به من سهولة نقل وتحرك. ورغم أنها لا تحوي سوى وترين فقط، فهي تخرج طيفًا واسعًا من النغمات، وتصل بين الآلات النفخية والوترية. فهي آلة مميزة للغاية. ويقال إن مقطوعات سانجو الهيغم في عشرينيات القرن الماضي، وتتميز السانجو بإيقاعات: جين يانغ جو، وجونغ موري، وجونغ جونغ موري، وجاجين موري، فتتابع الإيقاعات بين بطيء وسريع. ويقال إن أول مقطوعة سانجو كاياغم ظهرت في أواخر عصر جوسون، ثم تبعتها الآلات الأخرى بالتدريج. وتسمى مدارس العزف المختلفة في السانجو بأسماء من ابتكرها، يتبعها مقطع: ريو، مثل: 지영희류, 한범수류, 서용석류, 김영재류. ويعتمد الكثير منها على البانسوري أو "شيناوي" المناطق الجنوبية.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- أغنية "بون باميه ميهوا 봄 밤의 매화" أو: براعم البرقوق في ليلة ربيعية، بعزف "كانغ أون-إيل 강은일" على الهيغم، و"هان تشونغ-أون 한충은" على الديغم، و"غوون جين-وون 권진원" على البيانو

- أغنية "تيه بيونغا" بصوت "سونغ سو-هي 송소희" بمصاحبة "دو بونجيه دال 두번째달"

- أغنية "جوك جيسا 죽지사" بأداء "جونغا أنسامبل إيبول 정가앙상블 이플"

- "سانغ ريونغ سان" بعزف "جو تشانغ-هُون" على الديغم

- أغنية "بيه داراغي 배따라기" من أغاني "صودو مينيو" الشعبية التراثية بصوت "أو بك-نيو 오복녀"، و"شين جونغ-إيه" و"يُو جي-سُوك"

- أغنية "إيودو سانا 이어도 사나" غناء "دل سوري 들소리"

- "جي يونغ هي هيغم سانجو" بعزف "جي يونغ-هي" على الهيغم، و"صُنغ غم-يون 성금연" على الجانغو

- مقطع من أغنية البانسوري "هنغ بو غا" هو "باك تاريونغ" و"دون تاريونغ"، بصوت "كيم سو-هي" وعزف "كيم يُون-ضُك" على طبل البوك