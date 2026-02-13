توريث السلطة في كوريا الشمالية لابنة كيم جونغ أون

ⓒ KBS News

إذا أردنا تسمية الطفلة الأكثر شهرة في شمال شرق آسيا، فسوف تكون "كيم جو إيه" ابنة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، التي تبلغ من العمر حوالي 13 عاما. وفي الآونة الأخيرة، ظهرت هذه الفتاة الصغيرة كثيرا إلى جانب "كيم جونغ أون" في الأحداث الكبرى في كوريا الشمالية، مما جعل وجودها محسوسا بوضوح. وبالتالي فهي تعتبر على نطاق واسع مرشحة قوية لقيادة الجيل القادم في الدولة الشيوعية. ولكن هل يمكن لهذه الفتاة أن تصبح حقا الزعيمة القادمة لكوريا الشمالية؟

في هذه الأيام، تظهر "كيم جو إيه" برفقة أبيها الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" أينما ذهب.

في 27 يناير، أجرت كوريا الشمالية تجربة إطلاق لراجمات صواريخ متعددة، بحضور "كيم جونغ أون"، بينما جلست ابنته "جو إيه" بجواره. وفي هذه المرحلة، لن يكون من المبالغة القول إن ابنة زعيم كوريا الشمالية ترافقه أينما ذهب، ولعل هذا هو السبب في أن وسائل الإعلام الكورية الشمالية تروج بنشاط لنظرية التوريث. ففي مارس من العام الماضي، تضمن كتاب عن النظرية السياسية موجه لمسؤولي حزب العمال الحاكم كتابات عن "الخليفة الذي سيرث أيديولوجية الزعيم". كما شددت صحيفة "رودونغ شينمون" الرسمية الموجهة للجمهور، على مسألة "مواصلة الإنجازات الثورية". وتحمل الصور التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية يوم 2 يناير أهمية كبيرة في هذا السياق.





"أوه كيونغ صوب" الباحث في المعهد الكوري للتوحيد الوطني:

في كل يوم رأس سنة جديدة، يقوم "كيم جونغ أون" بزيارة لقصر الشمس "كوم سو سان"، وبرفقته كبار المسؤولين من حزب العمال والحكومة والجيش. لكنه في هذا العام اصطحب ابنته "كيم جو إيه"، في إشارة إلى سعيه لتعزيز مكانتها كوريثة له. وأدى موقع "كيم جو إيه" في وسط الصف الأمامي إلى انتشار تكهنات بأنها عمليا صارت وريثته. ويُعتبر قصر "كوم سو سان" أقدس موقع في أيديولوجية "جو تشيه"، حيث يضم جثمانيْ الزعيميْن السابقين "كيم إيل سونغ" و"كيم جونغ إيل" المُحَنطين. وهو رمز قوي يعزز الإرث الثوري والشرعية الموروثة من الأجيال السابقة. وتفسر وسائل الإعلام المحلية والدولية هذه الخطوة على أنها محاولة لبناء سلطة "كيم جو إيه" باعتبارها الوريثة من الجيل الرابع.





يمثل قصر "كوم سو سان" شرعية ما يسمى بسلالة "بيك دو" في كوريا الشمالية. ويعتبر إحضار "كيم جو إيه" إلى هناك لأول مرة ووضعها في مركز الموكب إيماءة واضحة لتسليط الضوء عليها باعتبارها وريثة السلطة. وتشير الظهورات العامة الأخيرة إلى أن مكانة "كيم جو إيه" قد ارتفعت كثيرا مقارنة بالماضي، مما يؤكد على بروزها المتزايد داخل النظام الكوري الشمالي.





رافقت "كيم جو إيه" والدها إلى احتفال الصين بيوم النصر في سبتمبر من العام الماضي. وقد فُسرت مشاركتها، بدلا من السيدة الأولى "ري سول جو"، وظهورها الأول على الساحة الدبلوماسية بهذا المستوى على أنه تقديم رسمي لمكانتها كوريثة. وفي تغطيتها لحضور "كيم جونغ أون" افتتاح مصنع إقليمي في ديسمبر الماضي، أبرزت وسائل الإعلام الكورية الشمالية حضور "جو إيه"، وكان من اللافت أنها كانت تسير أمام والدها. ونظرا لأنه لا يُسمح تقليديا لأحد بالسير أمام الزعيم، فإن هذا يشير إلى جهد متعمد وغير مسبوق لترسيخ مكانتها السياسية. ويرى بعض المحللين أن هذه حالة استثنائية تحيد عن مسار التوريث المعتاد من قبل في كوريا الشمالية.





"أوه كيونغ صوب":

يمثل توريث "كيم جو إيه" المحتمل خروجا عن صيغة التوريث التقليدية في كوريا الشمالية. وتاريخيا، كان التوريث يتبع تسلسلا واضحا: يختار الزعيم وريثا له، ثم يصادق الحزب عليه رسميا، وأخيرا، يتم نقل السلطة بعد وفاة الزعيم. وسمح هذا الإجراء للمراقبين الخارجيين بالتأكد من الوريث بمجرد تعيين الحزب له رسميا. وبهذه الطريقة، اتبع الزعيم والحزب عملية قاموا فيها بتعيين منصب رسمي في الحزب وإجراء تدريب للوريث، مما يسمح له بترسيخ سلطته تدريجيا. في المقابل، إذا كانت "كيم جو إيه" هي الوريثة، فإن المسار يختلف عن ذلك كثيرا. فبدلا من اتباع عملية الاختيار المؤسسي أولا ثم بناء الصورة، كما رأينا في الجيلين الثاني والثالث، يبدو أن النظام الكوري الشمالي الحالي يعطي أولوية لبناء الصورة أولا، ويليه التأييد المؤسسي الرسمي. وهذا يمثل مسار توريث مختلفا جذريا في كوريا الشمالية.





حصل أسلاف "كيم جو إيه" أولا على التأييد المؤسسي الرسمي، ثم قاموا بتعزيز سلطتهم وبناء صورتهم. على سبيل المثال، انضم الزعيم السابق "كيم جونغ إيل" إلى حزب العمال بعد تخرجه من الجامعة في عام 1964. وفي السبعينيات، شغل منصب المسؤول عن تنظيم الحزب والدعاية، قبل أن يتم تأكيده رسميا كوريث.





كان "كيم جونغ إيل" يُنظر إليه داخليا على أنه وريث والده في السبعينيات، وانتُخب رسميا في مؤتمر الحزب في عام 1980. واتبع الزعيم الحالي "كيم جونغ أون" مسارا مشابها.

في المقابل، لا تشغل "كيم جو إيه" أي منصب رسمي حتى الآن، على الرغم من أنها وسعت حضورها للأحداث العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية لجذب انتباه الجمهور باستمرار منذ ظهورها الأول في موقع إطلاق الصاروخ "هوا صونغ 17" في عام 2022. ووفقا لقواعد الحزب في كوريا الشمالية، لا يمكن الانضمام إلى حزب العمال إلا من سن 18 عاما. ونظرا لأن "كيم جو إيه" لم تبلغ هذا العمر بعد، فمن السابق لأوانه اعتبارها وريثة رسمية. إذن، لماذا تستعد كوريا الشمالية من الآن لعملية التوريث للجيل الرابع؟





"أوه كيونغ صوب":

يبدو أن "كيم جونغ أون"، على الرغم من صغر سنه نسبيا، يعمل على تسريع التوريث الجيل الرابع من خلال ترقية ابنته الصغيرة "جو إيه". ويبدو أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى جعل سلطة الجيل الرابع حقيقة واقعة، وبالتالي كسب ولاء الطبقة الحاكمة وترسيخ مكانة الوريثة. ومن خلال التركيز على وريثة أنثى لفترة طويلة، يهدف "كيم جونغ أون" إلى كسب ولاء وطاعة النخبة والشعب الذين يتمتعون بمشاعر كونفوشية وذكورية قوية. والسبب الآخر المحتمل هو أن "كيم جونغ أون" قد يكون قلقا بشأن صحته. فتسمية "جو إيه" وريثة له في مرحلة مبكرة يشير إلى حسابات سياسية لبناء قاعدة لسلطاتها. ومن شأن هذا النهج أن يزيد من استقرار النظام ويضمن استمرارية السلطة على المدى الطويل.





بعد أن ورث السلطة باعتباره الجيل الثالث من سلالة "بيك دو"، واجه "كيم جونغ أون" تحديات كبيرة في الحكم، بسبب الوفاة المفاجئة لوالده وعدم تلقيه تدريبا كافيا على الحكم. ومن المعروف أن "كيم جونغ أون" وزوجته "ري سول جو" لديهما 3 أبناء. ويعتبر ابنهما الأكبر، الذي يُعتقد أنه وُلد في حوالي عام 2010، هو الوريث الأساسي في المجتمع الذكوري الكوري الشمالي. وللتغلب على هذا الأمر، من الضروري توفير وقت طويل وإعداد كبير لظهور زعيمة أنثى، وهو ما قد يفسر سبب ظهور "كيم جو إيه" مرارا في المناسبات الرسمية.





"أوه كيونغ صوب":

ظهور "كيم جو إيه" العلني له آثار سياسية متعددة. كان ظهورها الأول في موقع إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات "هوا صونغ 17" في نوفمبر 2022 بمثابة بيان لأهمية الأسلحة النووية، باعتبارها إرث سلالة "بيك دو"، كأصل أمني مستقبلي لكوريا الشمالية. وهذا يشير إلى أن الوريثة ستبني سلطتها على أساس تلك الترسانة النووية. كما أن تقديم "جو إيه" للجمهور في وقت مبكر يرسخ سلطتها في المجتمع الكوري الشمالي الذي يتسم بطابع ذكوري أبوي عميق، حيث يصورها ليس فقط كشخصية نسائية، بل كتجسيد للزعامة، والوريثة الشرعية لسلالة "بيك دو"، ورمز للقوة النووية. وفي ظل هذه الظروف، ما لم يحدث تغيير كبير في صحة "كيم جونغ أون" أو ظروف استثنائية أخرى، فمن المتوقع أن يتم إعلان سلطة "كيم جو إيه" مؤسسيا عندما تبلغ سن الرشد. أي أنه من المرجح أن تحصل على منصب رسمي في الحزب، وبالتالي يتم الاعتراف بها كوريثة.





من خلال إبراز "كيم جو إيه"، تروج كوريا الشمالية لتعزيز قوتها العسكرية باعتباره أمرا ضروريا لسلامة الأجيال القادمة. وفي الوقت نفسه، تؤكد على الولاء المطلق لسلالة "بيك دو"، وشرعية التوريث للجيل الرابع. وفي عام 2023، خلال العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين على تأسيس النظام الحاكم، حدثت لحظة رمزية عندما ركع الجنرال "باك جونغ تشون" وهو جنرال يحمل خمس نجوم، عندما كان يتحدث مع "كيم جو إيه" البالغة من العمر حوالي 10 سنوات آنذاك. وكان ذلك رمزا لولاء شخصية عسكرية بارزة، مما عزز سلطة "كيم جو إيه".





هكذا، اكتسبت "كيم جو إيه" بالفعل سلطة رمزية. وحتى لو لم تكن الوريثة الرسمية، فإن ظهورها العلني له تأثير سياسي كبير. ويؤكد الخبراء على أن ظهور "كيم جو إيه" يجعل التوريث للجيل الرابع رسميا، ويعزز في الوقت نفسه صورة "كيم جونغ أون" كأب حنون.





في احتفال رأس السنة الجديدة لعام 2025، ظهر "كيم جونغ أون" مع ابنته "جو إيه"، وطوال الحدث، تبادلا الابتسامات والمحادثات، مما سلط الضوء على صورة "كيم جونغ أون" كأب محب وقائد مخلص لشعبه. وفي يوم الأحد الماضي أعلنت كوريا الشمالية أنها ستعقد المؤتمر التاسع لحزب العمال الحاكم في أواخر هذا الشهر. ويبقى السؤال مطروحا حول ما إذا كانت ستصبح "كيم جو ايه" وريثة تتولى دورا أكثر مركزية وتشارك بنشاط مع الشعب الكوري الشمالي بما يتجاوز منصب والدها، أم أنها ستبقى شخصية رمزية لدعم التوريث للجيل الرابع؟





"أوه كيونغ صوب":

العامل الرئيسي في تحديد ما إذا كانت "كيم جو إيه" هي وريثة "كيم جونغ أون" في النظام الاشتراكي الملكي في كوريا الشمالية ليس ظهورها العلني في الصور، بل ما إذا كانت ستحصل على منصب رسمي في الحزب الحاكم. وسوف يكون المؤتمر التاسع للحزب، المقرر عقده قريبا، أول لحظة حاسمة لتقييم ذلك. ولكي يتم الاعتراف بـ"كيم جو إيه" كوريثة لوالدها، يجب أن تحصل على لقب أو منصب رسمي داخل الحزب والجيش. وإذا حصلت على مثل هذا الدور الرسمي خلال أعمال المؤتمر التاسع للحزب، فيمكننا اعتبارها وريثة مؤكدة. وحتى ذلك الحين، من الحكمة عدم التسرع في الاستنتاج، بل التركيز على الأغراض السياسية وراء ظهور "كيم جو إيه" العلني المتعمد في كوريا الشمالية.





ظلّ وضع "كيم جو إيه" إلى حد كبير في نطاق الصورة السياسية حتى الآن، لكنه قد يتغير في غضون هذا العام. وعلى الرغم من صغر سنها، إلا أنه يمكن أن يتم ترسيخ وضعها كوريثة بشكل واضح إذا حصلت على لقب رسمي في المؤتمر التاسع للحزب الحاكم. وعلى هذه الخلفية، يراقب المجتمع الدولي عن كثب التغييرات التي قد تحدث قريبا في هيكل السلطة في كوريا الشمالية.