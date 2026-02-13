د. أحمد عبده طرابيك: كوريا تحظى بقوة ناعمة في العالم العربي





عبر الهاتف بين العاصمة الكورية سيول والعاصمة المصرية القاهرة، يتحدث للقسم العربي بالكي بي إس هذا الأسبوع الدكتور/ أحمد عبده طرابيك، المستمع القديم للقسم العربي، والباحث في الشؤون الآسيوية، الذي ألّف عددا من الكتب والمقالات في هذا المجال، خاصة حول منطقة آسيا الوسطى، حيث يقول إنه بدأ في الإعداد لكتابة مقالات حول التاريخ والتجربة الثقافية الكورية الرائعة وعلاقتها بالاقتصاد، حيث إن تخصصه هو الدمج بين الاقتصاد والتراث الثقافي والحضاري.

ويضيف الدكتور طرابيك أنه ظل يستمع منذ طفولته إلى القسم العربي بالكي بي إس، وهو ما لفت نظره إلى القارة الآسيوية وحضاراتها وثقافاتها، مؤكدا على الثقل الثقافي والدبلوماسي الكوري في العالم العربي.

ويضيف أن زيارة الرئيس الكوري إلى مصر العام الماضي رسّخت العلاقات بين البلدين من الناحية الاقتصادية، بناء على القوة الناعمة الكورية التي تحظى بها في العالم العربي.

ويعرب الدكتور طرابيك عن أمنياته بأن يتحول القسم العربي إلى مؤسسة إضافية للتقارب بين الجانبين الكوري والعربي نظرا لخبراته الطويلة في التواصل بين كوريا والعالم العربي.

ويقول أيضا إنه يزور أسبوعيا تقريبا بيته القديم في قريته التي وُلد بها في محافظة الشرقية، حيث يستلهم بعض الأفكار لأبحاثه، كما يحتفظ هناك بأكثر من ألف رسالة تلقاها من القسم العربي بالكي بي إس على مدار ما يزيد عن ثلاثين عاما كمستمع للقسم العربي.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".



