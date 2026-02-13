مؤسسة كوريا لثقافة الحرف اليدوية تقيم معرضا في دبي

ⓒ Korea Craft and Design Foundation

في ظل الاهتمام بإمكانات نمو سوق الفنون والثقافة في منطقة الشرق الأوسط، تقيم مؤسسة كوريا لثقافة الحرف اليدوية والتصميم حاليا معرضا للحرف اليدوية الكورية بعنوان "الحرف اليدوية في طور التحول"، في غاليريا "دوبل جي كولكتيف" بحي دبي للتصميم.

وقد افتتح هذا المعرض يوم التاسع والعشرين من يناير الماضي، ويستمر انعقاده حتى الثاني والعشرين من فبراير الجاري.

وتم تنظيم المعرض انطلاقا من رؤية تعتبر الشرق الأوسط سوقا استراتيجية لا يقتصر دورها على كونها قاعدة للترويج للحرف اليدوية الكورية فحسب، بل تتيح أيضا توسيع قيمتها الثقافية وتعزيز إمكاناتها الصناعية في آن واحد.

وفي الآونة الأخيرة، تبرز منطقة الشرق الأوسط كمركز جديد لسوق الفنون الثقافية، مع التوسع المستمر لمنصات الفن والتصميم العالمية فيها.

وفي هذا السياق، يأتي تنظيم المعرض كجزء من استراتيجية لتعريف الشرق الأوسط بالحرف اليدوية الكورية بشكل أكثر عمقا، واستكشاف الطلب المحلي من زوايا مختلفة.

ويشارك في المعرض 20 فنانا كوريا متخصصين في مختلف المجالات، بما في ذلك الحرف، والمعادن، والمنسوجات، والمجوهرات، حيث يقدم الفنانون المشاركون أعمالهم الحرفية عالية الجودة، التي تم إنتاجها بمواد وتقنيات تقليدية.

وتخطط مؤسسة كوريا لثقافة الحرف اليدوية والتصميم، من خلال هذا المعرض، لتوسيع قنوات التواصل مع المسؤولين المعنيين بالفنون والثقافة، وجامعي الأعمال الفنية، وفئة المستهلكين من أصحاب أنماط الحياة الراقية، إضافة إلى تهيئة قاعدة سوقية عملية من شأنها أن تسهم، بعد انتهاء المعرض، في زيادة المبيعات وتعزيز التعاون وبناء شبكات العلاقات.

وقالت "جون جو هي" المسؤولة في المؤسسة، إن هذا المعرض يمثل فرصة لاستكشاف القيمة الثقافية والإمكانات السوقية للحرف اليدوية الكورية في الشرق الأوسط.