روابط الحب بين أفراد العائلة

كتب العالم الكونفوشي "شين كوانغ-هان" أبياتًا شعرية رقيقة تشير إلى شوقه إلى ابنته التي تزوجت ورحلت عن بيته. ومن المقولات الشهيرة في التراث الكوري، مقولة تصف المرأة في مراحل زواجها المختلفة، فتقول إنها تكون بكماء في أول ثلاثة أعوام، وصماء في الثلاثة أعوام التي تليها، ثم عمياء في الثلاثة التي تلي ذلك. وابنة العالم المذكور قضت ثلاثة أعوام في زواجها دون أن ترى أبيها، فترى كم بلغت صعوبة حياتها؟ ولا شك أنها في كل أزمة تمر بها في زواجها كانت تتذكر بيت أبيها، وتبكي مفتقدة إياه، بينما هو أيضًا يأكله القلق عليها، ويتمنى لو يراها بسرعة. والحب الذي يربط بين قلوب أفراد العائلة الواحدة يتميز بقوة لا تتزعزع، كذلك كان قديمًا، وهو لا يزال كذلك الآن. وأكبر حظ يجنيه الإنسان هو أن يكون له أسرة يحبها وتحبه ويعتني أفرادها ببعضهم بعضًا.





فنان من التراث: "كيم تشونغ-مان 김청만"

وُلد في عام 1946 لأسرة ثرية في "موك بو"، ولكنه لم يكن مهتمًّا بالدراسة، بل كان مهتمًّا بالغناء. ولذلك، ففي العام الذي أتم فيه عامه الرابع عشر، كون مع أصدقائه في القرية ما أسموه بـ"فرقة شباب موك بو للموسيقى"، وكانت هذه بداية حقيقية لحياته في عالم الموسيقى. بدأ طريقه الموسيقي بموسيقى المزارعين المعروفة بـ"نونغ أك"، ثم تعلم الـ"آجنغ" من "هان إيل-صُب". ثم أصبح عازف بوك في الفرق المسرحية النسائية. وفي ثمانينيات القرن الماضي انضم إلى الأوركسترا الوطنية كعازف آجنغ، ولكن عازف البوك الأساسي آنذاك، الفنان "كيم دُنغ-جُون"، كان رجلًا مولعًا بالخمر. ولذلك كان عندما يذهب لشرب الخمر أثناء الجلسات التدريبية، كان يوكل "كيم تشونغ-مان" بالعزف بدلًا منه. وبفضل ذلك، أتيحت له الفرصة للعزف والتدرب على أغنيات البانسوري الخمس الأساسية. وفي عام 2013، حصل على الإجازة في فن عزف البوك، ولم يكتفِ بإتقان الألحان التي تعلمها من أستاذه، بل ابتكر ألحانًا جديدة أيضًا، وألف على أساسها كتابًا وقرص DVD بعنوان "إيقاعات كوريا". وهو من المصادر شديدة الأهمية لندرتها حاليًّا.





موسيقى السامول نوري

كان أول ظهور للسامول نوري في شهر فبراير في عام 1978، أي قبل 48 عامًا تقريبًا. وتعتمد موسيقى بونغ مورل كاراك على عزف مجموعة من الناس في أرض مفتوحة واسعة على مجموعة من الطبول المختلفة، أشهرها: الكوينغواري، والجانغو، والبوك، والجينغ، إذ كانت هذه الطبول الأربعة تكون أساس الفرقة. وعزف هذه الموسيقى في غرفة مغلقة هو أساس فن: سامول نوري. والتناغم بين الإيقاعات المختلفة التي تعزفها هذه الطبول يثير حماس المستمعين وشجونهم. ومقطوعة "شين مودم 신모듬" هي مقطوعة أُلِّفَت في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، في ذروة انتشار السامول نوري. وقد فاز عنها الملحن "باك بُم-هُون 박범훈" بجائزة التلحين الكورية. وعزف المقطوعة كاملة قد يستغرق حوالي 45 دقيقة أو أكثر، ولذلك غالبًا ما يعزف الفصل الأخير فقط.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

-أغنية "تشوك وون 축원" بصوت "هوانغ مين-وانغ 황민왕"

-"تشون نيون مانسيه" بأداء الأوركسترا الوطنية موسيقى جونغاك التراثية

-مقطع من أغنية البانسوري "سوكونغا" بصوت "أوه جُونغ-سُوك" وعزف "كيم تشونغ-مان" على البوك

-مقطع "جونغ جونغ موري" و"كوت كوري 굿거리" و"جاجين موري" ضمن مقطوعة "هيغم" بعزف السانجو الحر على طريقة "جي يونغ-هي 지영희"، بعزف "لي دُنغ-هُون 이동훈" على الهيغم و"كيم تشونغ-مان" على الجانغو

-"ستجيه غوري نوري 셋째거리 ‘놀이’" ضمن "شين مودم" من تلحين "باك بُم-هُون"، وعزف السامول نوري بأداء كيم ضُك-سُو وآخرين، بمصاحبة الأوركسترا الوطنية للموسيقى التراثية

-"دونغ هيه مان صُن 동해 만선 노래" أداء "بانغ جي-وون"