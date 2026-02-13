رئيسة مجلس بلدية سيول تزور الأردن ومصر

قام وفد كوري برئاسة رئيسة مجلس بلدية سيول "تشيه هو جونغ" بزيارة لكل من الأردن ومصر خلال الفترة من الأول وحتى الثامن من شهر فبراير الجاري.

وخلال إقامتها في عَمّان عاصمة الأردن، التقت رئيسة مجلس بلدية سيول "تشيه" برئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور "يوسف الشواربة"، وبحثت معه سبل تعزيز أواصر التعاون بين سيول وعمان في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشادت "تشيه" بالتطور الملحوظ الذي تشهده عمان في جميع المجالات، وبمشروعات أمانة عمان وخططها لتقديم أفضل الخدمات، خاصة في مجالات النقل العام والتحول الإلكتروني التي تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.

وأكدت على دعم مجلس بلدية سيول لأمانة عمان الكبرى، مشيرة إلى ضرورة تعزيز العمل المشترك وتوسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات في جميع مجالات العمل المشترك.

من جانبه، أكد رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور "الشواربة" على عمق العلاقات الثنائية بين الأردن وكوريا الجنوبية القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون العملي المستمر.

وأعرب "الشواربة" عن أمله في أن تشكل هذه الزيارة خطوة متقدمة نحو مشاركة حضرية وحوار مستدام يربط سيول بعمان، ويفتح آفاق مرحلة جديدة من التعاون بين المدينتين.

وقام الوفد الكوري بزيارة ميدانية الى محطة الباص سريع التردد في منطقة "طارق" للاطلاع على مشروع الباص سريع التردد، والمسارات التي نفذتها الأمانة للباص، والخدمات التي تم توفيرها داخل المحطة. كما زار الوفد متحف الأردن، ومركزها الثقافي، إضافة إلى مركز التحكم المروري.

وفي أثناء زيارتها لمصر، التقت رئيسية مجلس بلدية سيول "تشيه هو جونغ" بمحافظ القاهرة الدكتور "إبراهيم صابر" لبحث سيل تعزيز التعاون المشترك بين سيول والقاهرة.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على تعميق المشاركة الاقتصادية الشاملة مع التركيز على الطاقة المتجددة والتنمية الصناعية وبناء القدرات، بما يحقق أثرا إيجابيا مباشرا على التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل، ودعم رؤية مصر 2030.

وأكدت "تشيه" أن اللقاء كان فرصة مهمة لإعادة التواصل ووضع أساس جديد لعلاقة متينة بين سيول والقاهرة، خاصة في مجالات السياسات الحضرية، وبناء القدرات الإدارية، والنقل العام، والتعليم، والثقافة، والبيئة، والتحول الرقمي في الإدارة.

وأعربت "تشيه" عن أملها في أن يشكل اللقاء بداية جديدة ومثمرة لعلاقة قوية بين سيول والقاهرة، وتطلعها إلى استمرار التعاون الوثيق بين المدينتين في المستقبل.

من جانبه، أكد محافظ القاهرة الدكتور "إبراهيم صابر" على أهمية اللقاء باعتباره امتدادا لمسار طويل من الصداقة والتعاون البناء بين القاهرة وسيول، وبين الشعبين المصري والكوري.

وأعرب محافظ القاهرة عن تطلعه إلى توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة في المدينتين، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير منظومة الإدارة المحلية، وكذلك التوسع في برنامج الحفاظ على التراث وتخطيط المدن.