عروض ترويجية للأزياء والموسيقى الكورية في دبي

أقامت وزارة الثقافة الرياضة والسياحة الكورية، بالتعاون مع وكالة المحتوى الإبداعي الكورية، عروضا ترويجية للأزياء والموسيقى الكورية يومي السادس والسابع من فبراير الجاري في مركز "كوريا 360 الإمارات" في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاءت هذه العروض ضمن فعاليات "أسبوع كوريا 360 للأعمال" بهدف استكشاف فرص التعاون والتبادل العملي لدخول الأزياء والموسيقى الكورية إلى أسواق الشرق الأوسط.

وشارك في فعاليات العروض عدد من أبرز مصممي الأزياء وفناني موسيقى الإندي الواعدين من كوريا الجنوبية، فيما حضر حوالي 400 شخص، من بينهم مشترون ومسؤولون من شركات التوزيع وقطاعات الموسيقى والأزياء في مختلف دول الشرق الأوسط، إضافة إلى الزوار الإماراتيين، ما عكس اهتماما كبيرا بالمحتوى الكوري.

وأعربت المصممة "كواك هيون جو" من علامة "كواك هيون جو كوليكشن" المشاركة في عرض الأزياء، عن سعادتها بالقول إن مشاركتها كانت تجربة ذات مغزى كبير، إذ أتيحت لها فرصة تأكيد إمكانات العلامات التجارية الكورية في سوق الشرق الأوسط وآفاقها المستقبلية.

كما أعرب عدد من الحضور في عرض موسيقى الإندي عن انطباعاتهم، مشيرين إلى إنهم كانوا على دراية بموسيقى الكيبوب، إلا أن عرض الإندي شكل تجربة جديدة ومنعشة أتاحت لهم التعرف على لون مختلف من الموسيقى الكورية.

وعقب العروض، تم تنظيم برنامج للمشاورات التجارية استهدف المعنيين بصناعتي الأزياء والموسيقى في الشرق الأوسط، حيث عقدت 31 جلسة استشارية، بما في ذلك بعض جلسات عبر الإنترنت، وشهدت مناقشات عملية حول فرص التعاون المستقبلية.