علامة ذا فينتي الكورية للقهوة تفتح أول محلاتها في الشرق الأوسط في الأردن

ⓒ the Venti

افتتحت علامة "ذا فينتي" الكورية للقهوة محلا في العاصمة الأردنية عَمّان، وهو أول محلاتها في الشرق الأوسط، معلنة بذلك دخولها الرسمي إلى سوق الشرق الأوسط.

وقالت شركة "ذا فينتي" إنها أقامت حفل قص الشريط للاحتفال بالافتتاح الكبير لأول محل لها في الشرق الأوسط بالقرب من الدوار السابع، وهو منطقة تجارية رئيسية في عمان.

وحضر حفل قص الشريط عدد من المسؤولين الكوريين والأردنيين، بمن فيهم رئيس المكتب الفرعي لمؤسسة تنمية التجارة والاستثمار الكورية.

واحتفالا بافتتاح أول محل لها في عمان، قامت شركة "ذا فينتي" بتوزيع هدايا تذكارية مليئة بالمشاعر الكورية الدافئة على العملاء الزائرين، كما قامت بزيادة الألفة مع علامتها وتعزيز التفاعل مع المجتمع المحلي الأردني من خلال إجراء فعاليات مختلفة.

وقد طورت "ذا فينتي" 11 قائمة للقهوة والوجبات الخفيفة خصيصا للسوق الأردنية، وقدمت عند افتتاح المحل 7 قوائم تشمل المكونات والنكهات المألوفة للمستهلكين المحليين بوصفات "ذا فينتي" الخاصة، مما سهل على العملاء الجدد تجربة المحل.

وقال مسؤول في شركة "ذا فينتي" إنه نظرا لأن المحل الأول في الأردن هو أول محل للشركة في الشرق الأوسط، فقد تم إعداد القائمة وتصميم المحل بحيث تحافظ الشركة على هوية علامتها التجارية، وفي الوقت نفسه تنسجم بشكل طبيعي مع أسلوب حياة العملاء المحليين.

وأضاف أن الشركة ستستفيد من محل عمان كنقطة انطلاق لتوسيع وجود علامة "ذا فينتي" تدريجيا في سوق الشرق الأوسط، وتعزيز قدرتها التنافسية كعلامة تجارية عالمية.