تنظيم معرض للحضارة البحرية العربية في كوريا بالتعاون مع المتحف الوطني العُماني

يسعى متحف إنتشون البحري الوطني الكوري إلى تنظيم معرض للتبادل الدولي بالتعاون مع المتحف الوطني العُماني لتعريف الجمهور الكوري بالحضارة البحرية العربية.

ويعد هذا التعاون الذي يهدف لتنظيم المعرض في العام القادم، أول خطوة رسمية لاستكشاف تاريخ التبادلات البحرية بين كوريا والعالم العربي، من خلال إجراء أبحاث وإقامة معارض بشكل مشترك.

وقال متحف إنتشون البحري الوطني الكوري إنه وقّع مذكرة تفاهم مع المتحف الوطني العُماني للتعاون في تنظيم معرض دولي للتبادلات الثقافية حول الحضارة البحرية العربية في العام القادم.

وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة، سيقوم المتحفان الكوري والعماني بإقامة معرض للحضارة البحرية العربية في كوريا الجنوبية في العام القادم، ليتم من خلاله التعاون بينهما في مجال الأبحاث والمعارض المشتركة، وإلقاء ضوء جديد على تاريخ التبادلات البحرية بين كوريا والعالم العربي، والتي بدأت في عهد مملكتيْ شيلا وكوريو الكوريتين.

وعلى الرغم من إقامة عدد من المعارض الخاصة بالحضارة الإسلامية في كوريا الجنوبية بالتعاون مع مختلف الدول العربية، إلا أنه لم يكن هناك أي معرض يركز على تبادل الحضارة البحرية بين كوريا والعالم العربي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إقامة معرض لتقديم مجموعة من الآثار التي يمتلكها المتحف الوطني لسلطنة عمان، وهي دولة بحرية رائدة في العالم العربي.