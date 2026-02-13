شركات كورية للصناعات الدفاعية تروج لمنتجاتها في معرض الدفاع في الرياض

قامت الشركات الكورية للصناعات الدفاعية بعرض مجموعة متنوعة من منتجاتها من الأسلحة في معرض الدفاع العالمي الذي أقيم في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية خلال الفترة من الثامن وحتى الثاني عشر من فبراير الجاري، ضمن إطار مساعيها لتوسيع نطاق أعمالها في سوق الشرق الأوسط.

وشاركت حوالي 40 شركة كورية في هذا المعرض الذي يُقام كل عامين، ويعد من أكبر معارض تجارة الأسلحة في الشرق الأوسط.

ومن بين الشركات الكورية التي شاركت في المعرض، شركة "هان هوا إيروسبيس"، وشركة "إل آي جي نيكس وان"، وشركة كوريا للصناعات الفضائية.

وقامت الشركات الكورية بالترويج لأنظمة أسلحتها الرئيسية، بما في ذلك مدفعيات "هان هوا" ذاتية الدفع من طراز "كي 9 ايه 1"، ونظام الدفاع الجوي الصاروخي المتعدد من شركة "إل آي جي نيكس وان"، وطائرات "كي إف 21" المقاتلة من شركة كوريا للصناعات الفضائية.

ومن جهة أخرى، وقعت كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم بشأن التعاون في البحث والتطوير الدفاعي.

وجاء توقيع تلك المذكرة في ختام اللقاء بين وزيريْ الدفاع الكوري "آن كيو بيك" والسعودي "خالد بن سلمان بن عبد العزيز" يوم الأحد الماضي في الرياض، وحضر الوزيران حفل توقيع المذكرة الذي جرى بين وكالة تطوير الدفاع الكورية والهيئة العامة السعودية للتطوير الدفاعي.

وأكد الوزيران الكوري والسعودي أن توقيع هذه المذكرة قد وضع الأساس لمشاركة استراتيجية مستقبلية من شأنها أن تؤسس لنظام تعاوني مشترك يحقق المنفعة المتبادلة في مختلف المجالات، بما في ذلك البحث والتطوير، وتكنولوجيا الدفاع، وابتكار الأنظمة.

واقترح الوزير الكوري "آن" تطوير التعاون في مجال الدفاع والصناعات الدفاعية ذات التوجه المستقبلي، كما وجّه لنظيره السعودي دعوة لزيارة كوريا الجنوبية في غضون هذا العام.

ومن جانبه، قال الوزير السعودي "خالد بن سلمان" إن السعودية وكوريا شريكتان استراتيجيتان تتطلعان إلى المستقبل، معربا عن أمله في أن تساعد القدرات التكنولوجية المتميزة لكوريا الجنوبية وخبراتها في تعزيز القدرات الدفاعية السعودية.