كوريا الجنوبية تبحث تعزيز التعاون في مجال الملكية الفكرية مع السعودية والإمارات

عقدت وزارة الملكية الفكرية الكورية مؤخرا اجتماعات رفيعة المستوى مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ومكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزارة الاقتصاد والسياحة في الإمارات العربية المتحدة، لمناقشة سبل توسيع التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتمويل، وحماية الملكية الفكرية في الشرق الأوسط.

وبحثت الوزارة الكورية مع الجانب السعودي التعاون في مجال السياسات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي والتمويل وحماية الملكية الفكرية، والتعاون في تدريب الفاحصين والحُكّام، وبرامج تبادل الخبرات، وممارسة الأنشطة المشتركة من خلال صندوق التعاون التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

واتفقت مع مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الشامل في مجال الملكية الفكرية في غضون هذا العام.

كما اتفق الجانبان من حيث المبدأ على توقيع مذكرة تفاهم بشأن خدمة المسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع، والتي ستُمكّن الشركات الكورية من الحصول على فحص سريع لطلباتها من مكتب براءات الاختراع التابع لمجلس التعاون الخليجي، بناء على براءات الاختراع المسجلة في كوريا الجنوبية.

ومن جهة ثانية، ناقشت وزارة الملكية الفكرية الكورية مع وزارة الاقتصاد والسياحة في الإمارات العربية المتحدة التعاون في مجالات تمويل الملكية الفكرية، والتقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي لمكافحة البضائع المقلدة، واتفقتا على إرسال المزيد من الفاحصين الكوريين إلى الإمارات.