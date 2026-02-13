السفير/ مون بيونغ جون: كوريا يجب أن تركز أكثر على احتياجات العالم العربي

يقول الدبلوماسي الكوري الذي عمل لحوالي 36 عاما في المنطقة العربية، السفير/ مون بيونغ جون، إن كوريا الجنوبية ظلت تركز حتى الآن على نقاط قوتها في علاقاتها مع الدول العربية، مؤكدا أنه يجب أن تركز خلال المستقبل أكثر على ما تحتاجه الدول العربية.

جاء ذلك في مقابلة مع القسم العربي بالكي بي إس، حيث يقول السفير مون بيونغ جون، الذي درس اللغة العربية في جامعة "اليرموك" الأردنية، وخدم في القطاع الدبلوماسي الكوري في عشر دول عربية، إنه يشعر بالفخر بخدمته الدبلوماسية الممتدة لحوالي 36 عاما في العالم العربي، مشيرا إلى أنه على الرغم من اختلاف اللهجات والثقافات والأنظمة المحلية بين الدول العربية، وأيضا بين كوريا والدول العربة، إلا أنه اكتشف أن الفطرة الإنسانية واحدة لدى كل الناس في الجانبين.