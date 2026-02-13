هيئة سلامة الغذاء الكورية تتعاون مع نظيرتها السعودية في اعتماد الحلال





بدأت هيئة سلامة الغذاء والدواء الكورية اتخاذ خطوات فعلية لدعم اعتراف جهات اعتماد "الحلال" بهدف مساعدة شركات الأغذية المحلية على دخول الأسواق الإسلامية.

وقالت الهيئة إنها قامت بزيارة لنظيرتها السعودية مؤخرا حيث عقدت اجتماعا تنسيقيّا للحصول على اعتراف رسمي بالمركز الكوري لإدارة سلامة الأغذية كجهة معتمدة لمنح شهادات الحلال في السعودية.

وجاءت هذه المباحثات في إطار الجهود الرامية لحل مشكلات الإجراءات المعقدة وتخفيف الأعباء المالية التي تواجهها الشركات الكورية عند التصدير إلى منطقة الشرق الأوسط.

يشار إلى أن شركات الأغذية الكورية الراغبة في تصدير منتجاتها إلى السعودية وغيرها من الدول الإسلامية يتعين عليها الحصول على "شهادة الحلال" بشكل منفصل، وهي شهادة تثبت التزام المنتج بأحكام الشريعة الإسلامية.

لكن نقص جهات التصديق الخاصة والمحلية في تلك الدول يمثل عائقا رئيسيا أمام التصدير، نظرا لما يتطلبه الحصول على تلك الشهادات من وقت طويل وتكاليف باهظة.

وبناء على ذلك، تخطط الهيئة الكورية لتعزيز جهودها من أجل اعتماد المركز الكوري لإدارة سلامة الأغذية، وهو مؤسسة عامة تابعة لها، كجهة رسمية معتمدة لمنح شهادات الحلال من قبل السعودية.

وخلال هذه المباحثات، ناقش الجانبان بعمق التفاصيل العملية، بما في ذلك متطلبات اعتماد جهات الحلال، وإجراءات التدقيق، والمستندات المطلوبة، وطرق التفتيش الميداني، وإجراءات المتابعة اللاحقة.

وأبدى الطرفان توافقا في الآراء حول ضرورة تعيين المركز الكوري كجهة معتمدة لشهادات الحلال.