شركة سام سونغ للصناعات الثقيلة تعزز التعاون مع شركة أحواض قطر للحلول التقنية

بدأت شركة سام سونغ للصناعات الثقيلة في تعزيز تعاونها مع ترسانة بناء السفن الوطنية في قطر، بهدف توسيع قاعدتها التشغيلية في منطقة الشرق الأوسط.

وتهدف هذه المبادرة إلى تسريع الاستجابة لسوق البحار والطاقة في المنطقة، مع التركيز على مجال تعديل التجهيزات الصديقة للبيئة وخدمات ما بعد البيع.

وقالت سام سونغ في الرابع من الشهر الجاري إنها أبرمت مذكرة تفاهم للتعاون التجاري مع شركة "أحواض قطر للحلول التقنية" خلال فعاليات المؤتمر الدولي للغاز الطبيعي المسال لعام 2026 في الدوحة.

وجاءت الاتفاقية ضمن استراتيجية التعاون لتعزيز نطاق الأعمال العالمية، مع التركيز بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط.

ويخطط الجانبان من خلال هذه الاتفاقية للتعاون بشكل أساسي في مجاليْ تعديل السفن وخدمات ما بعد البيع.

وتحديدا، تجريان مناقشات حول التعاون في مشروعات التعديل التي تركز على التجهيزات الصديقة للبيئة مثل تقنيات إزالة الكربون ومعدات تخفيض كفاءة الطاقة وأنظمة التقاط الكربون على متن السفن، بالإضافة إلى مجالات تطبيق الحلول الرقمية.

علاوة على ذلك، يعتزم الطرفان البدء في مراجعة مشتركة للمشروعات البحرية الصغيرة ومجال بناء السفن الجديدة ذات الأغراض الخاصة.