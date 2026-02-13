تعاون نشط بين متحف الزراعة الكوري والمتحف المصري الكبير

أوفد المتحف الوطني الكوري للزراعة مؤخرا مسؤولين منه إلى المتحف المصري الكبير في القاهرة لمواصلة المشاورات بشأن إبرام مذكرة التفاهم بينهما في العام القادم.

وأوضح المتحف الكوري أنه يجري هذه المشاورات مع المتحف المصري الذي يعد أكبر متحف لعلم الآثار في العالم، من أجل تعزيز التبادل الثقافي الدولي بما في ذلك المعارض وتبادل الكوادر البشرية.

وأعرب الجانب الكوري عن أمله في تعزيز التعاون في المحتوى الرقمي من أجل تنظيم معارض عبر الإنترنت، وتبادل الكوادر البشرية المتخصصة في مجال إدارة المتاحف وتخطيط المعارض.

وفي المقابل، أبدى الجانب المصري اهتماما بتنظيم معارض ذات صلة بالأطعمة الكورية التقليدية بما في ذلك الحبوب وطرق الطهي الكورية، وتعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والروبوتات الكورية المتقدمة.

واتفق الجانبان على تنسيق تفاصيل التعاون خلال العام الجاري ووضع خطط للتعاون وسبل تنفيذها بشكل تدريجي ومنتظم.