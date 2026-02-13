بلاك بينك أول فرقة كيبوب تتعاون رسميا مع المتحف الوطني الكوري

@YG Entertainment

ستكشف فرقة بلاك بينك عن مشروع ضخم جديد بالتعاون مع المتحف الوطني الكوري بمناسبة إصدار ألبومها الجديد بعنوان DEADLINE، خلال الفترة من 26 فبراير إلى 8 مارس. والجدير بالذكر أن بلاك بينك تُعد أول فرقة كيبوب تتعاون رسميا مع المتحف الوطني الكوري، حيث ستشارك العضوات الأربع في تسجيل الشرح الصوتي لثماني أبرز القطع الأثرية في المتحف ليتمكن الزوار من الاستماع إلى شرح المقتنيات الأثرية الكورية بصوتهن. بالإضافة إلى ذلك، سيتم ابتداء من أواخر الشهر الجاري، تزيين الجزء الخارجي للمتحف باللون الوردي الذي يرمز لفرقة بلاك بينك. وعلى وجه الخصوص، ستُنظم بدءا من 26 فبراير جلسة استماع مسبقة للأغاني الجديدة للفرقة أمام نصب "غوانغ غي تو" التذكاري داخل المتحف.