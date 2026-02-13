الشاي الأخضر والقهوة في كوريا الشمالية

تقترب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في كوريا الجنوبية، من نهايتها، بعدما استمرت 5 أيام. وقد زار الكثير من الناس بلداتهم خلال العطلة، بينما استمتع البعض الآخر بلحظات استرخاء مع كوب من الشاي الدافئ. وفي كوريا الشمالية يحتفلون بيوم رأس السنة القمرية الجديدة بتناول حساء كعك الأرز والانحناء أمام كبار السن وبعض الألعاب التقليدية. ولكن، هل لديهم أيضا ثقافة الاستمتاع بتناول الشاي؟





الكوريون لديهم ثقافة شرب الشاي منذ قرون عديدة. فوفقا لـ"السجلات التاريخية للممالك الثلاث"، تم إدخال الشاي الصيني إلى شبه الجزيرة الكورية في السنة الثالثة من حكم الملك "هيونغ دوك" في عهد مملكة "شيلا" الموحدة في القرن التاسع. ومع ذلك، لم تبدأ كوريا الشمالية في زراعة الشاي إلا منذ وقت قريب نسبيا.





الباحثة "باك مين جو" من المعهد الوطني لتعليم التوحيد:

تشهد كوريا الشمالية درجات حرارة أقل من الصفر لنصف السنة تقريبا، خاصة في المناطق الشمالية. وهذا المناخ يجعل زراعة الشاي أمرا صعبا للغاية. وفي عام 1982، قام الزعيم الكوري الشمالي آنذاك "كيم إيل سونغ" بزيارة رسمية إلى الصين، حيث زار مقاطعة "شاندونغ"، ولاحظ أنها تقع على خط عرض مشابه لكوريا الشمالية، وأن الشاي ينمو فيها جيدا، فاهتم بشدة بزراعة الشاي في بلده. وبالتالي أرسلت الصين إلى كوريا الشمالية عدة مئات من نباتات الشاي كهدية. وحاولت السلطات الكورية الشمالية أولا زراعة الشاي في بلدة "كو سونغ" في مقاطعة "كانغ وان"، لكن المحاولة الأولى باءت بالفشل. وبعد ذلك، في عام 1988، حولوا جهودهم إلى بلدة "كانغ ريونغ" في مقاطعة "هوانغ هيه"، الواقعة في الطرف الجنوبي الغربي من كوريا الشمالية. تتمتع هذه المنطقة بمناخ أكثر اعتدالا ورطوبة، وهو جو مناسب أكثر لزراعة الشاي. ولم تؤتِ هذه الجهود ثمارها إلا في عام 2008، مع إنشاء مزارع شاي ناجحة. ومنذ ذلك الحين، حسّنت كوريا الشمالية أنواع نباتات الشاي ووسّعت زراعته. ووفقا للمسؤولين الكوريين الشماليين، يُزرع الشاي الآن على مساحة تبلغ حوالي 2.97 مليون متر مربع.





نباتات الشاي هي عادة أشجار دائمة الخضرة عريضة الأوراق تنمو في المناطق الاستوائية أو شبه الاستوائية، لهذا يكون من الصعب زراعتها في كوريا الشمالية التي تكثر فيها الأيام الباردة. ومع ذلك، بعد أكثر من 20 عاما من البحوث، طورت كوريا الشمالية نباتات شاي يمكنها تحمل درجات الحرارة المنخفضة. ولكن لماذا قبلت كوريا الشمالية التحدي المتمثل في زراعة الشاي في ظل هذه الظروف الصعبة؟





الباحثة "باك مين جو":

في كوريا الشمالية، الأدوية غير كافية. حتى في الأوقات التي كانت فيها البلاد خالية من الصعوبات الاقتصادية وتعيش في رخاء، كان هناك دائما نقص في الأدوية. وكان الأطباء والممرضات والصيادلة يجمعون الأعشاب الطبية كلما وجدوها على طول الطرق. وكانت هذه الممارسة شائعة بغض النظر عما إذا كانوا ممارسين للطب الغربي أو التقليدي. وبسبب ندرة المنتجات الصيدلانية، روجت كوريا الشمالية للطب الكوري التقليدي وشجعت استخدام العلاجات العشبية. ونتيجة لذلك، زاد الاهتمام بالفوائد الصحية للشاي، مع ادعاءات بأن شرب الشاي يساعد في الوقاية والعلاج من أمراض مختلفة. ووفقا للسلطات الكورية الشمالية، يُعتبر الشاي علاجا شاملا تقريبا، حيث يقولون إنه يخفف من تصلب الشرايين، ويقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ويدعم صحة القلب، ويمنع الخرف، بل ويدعون أن فيه خصائص مضادة للسرطان. ومن بين الذين يتم تشجيعهم على شرب الشاي الجنود المعاقون، المعروفون في كوريا الشمالية باسم "الجنود المكرمون"، حيث يُقال لهم إن شرب الشاي يحسّن من صحتهم.





في كوريا الشمالية، يعتبر الشاي أكثر من مجرد مشروب بسيط.





كثيرا ما يسلط التلفزيون المركزي الكوري الشمالي الضوء على الفوائد الطبية للشاي ويشجع المواطنين على شربه، كما تنشر صحيفة "رودونغ شينمون" الرسمية صورا على صفحتها الأولى لعائلات تستمتع بشرب الشاي. وفي الواقع، تحمل العلامة التجارية الرائدة للشاي الأخضر في كوريا الشمالية رمزية سياسية كبيرة.





قدمت كوريا الشمالية الشاي الأخضر المزروع في "كانغ ريونغ" كمشروب رسمي خلال القمة مع كوريا الجنوبية في بيونغ يانغ في سبتمبر 2018. ويُسمى هذا الشاي الأخضر شاي "أون جونغ"، وهي كلمة تعني "المودة والطيبة"، تعبيرا عن "مودة" مؤسس النظام "كيم إيل سونغ"، رغم أن زراعة الشاي لم تنجح إلا في عام 2008، أي بعد أكثر من 10 سنوات من وفاة "كيم إيل سونغ". وقد أطلق ابنه الزعيم آنذاك "كيم جونغ إيل" اسم "أون جونغ" على ذلك الشاي لتذكير الناس بألا ينسوا والده. ومنذ ذلك الحين، تم توزيع شاي "أون جونغ" على نطاق واسع. أيضا تحت قيادة "كيم جونغ أون"، تمت زراعة الشاي بنشاط وتحويله إلى منتجات مختلفة.





الباحثة "باك مين جو ":

منذ وصول "كيم جونغ أون" إلى السلطة، تم توسيع مساحة مزارع الشاي. ولم يقتصر الأمر على التوسع وحده، فقد بُذلت جهود لتزويد التربة بالمغذيات باستمرار، وزراعة الأشجار حول الحقول لحمايتها من رياح الشتاء الباردة، واستخدام أسمدة عالية الجودة، وكل ذلك بهدف تحسين بيئة الزراعة. ويتم تحويل نبات الشاي إلى منتجات متنوعة تحت العلامة التجارية "شاي أون جونغ "، بما في ذلك الشاي الأحمر والشاي الأخضر والشاي الصيني الأسود. ويتم إنتاج الشاي بنوعيه الأحمر والأخضر من المزارع في "كانغ ريونغ" وفي "كو سونغ". ويتم إرسال هذه الأنواع من الشاي الخام إلى مصنع "أون جونغ" في بيونغ يانغ، حيث يتم تحويلها إلى مختلف المنتجات مثل شاي "تيه كوان ين" ومشروبات الشاي الفورية.





زرعت كوريا الشمالية حوالي 100 ألف شجرة واقية من الرياح في مزرعة "كانغ ريونغ" لمساعدة نباتات الشاي على تحمل برودة الشتاء التي تصل إلى حوالي عشرين درجة مئوية تحت الصفر. ولزيادة إنتاج الشاي، تم استصلاح ما يقرب من 500 ألف متر مربع من حقول الشاي الجديدة في عام 2020، مما يشير إلى أن مناطق زراعة الشاي تتوسع باضطراد. وبالإضافة إلى ذلك، تم بناء مصنع "أون جونغ" للشاي في بيونغ يانغ لدعم معالجة وإنتاج مشروبات الشاي.





الغرض من إنشاء مصنع لمشروبات الشاي هو تحسين حياة الناس والمساهمة في تطوير ثقافة الشاي. وعلى الرغم من أن الشاي يوفر العديد من الفوائد الصحية، مثل تخفيض نسبة السكر في الدم، إلا أنه يتطلب وقتا لتحضيره. وللتغلب على هذا القصور، بدأ إنتاج مشروبات الشاي الجاهزة. ومع توسع الإنتاج، ظهرت أيضا متاجر متخصصة في بيع الشاي.





بدءا من دار شاي "أون جونغ" التي افتتحت في شارع "تشانغ جون" في عام 2012، بدأت متاجر مماثلة في الظهور في مدن مثل "هام هونغ" في مقاطعة جنوب "هام كيونغ"، وتوسعت تدريجيا في جميع أنحاء المناطق الحضرية الرئيسية.





يقوم موظفو دار شاي "أون جونغ" في شارع "تشانغ جون" بزيارة دور الشاي التي تم إنشاؤها حديثا لتعزيز ثقافة الشاي. ومع انتشار مثل هذه الأماكن، يزداد عدد الأشخاص الذين يقومون بتحضير الشاي والاستمتاع به في منازلهم ومكاتبهم. وإلى جانب الشاي الأخضر، أصبحت القهوة شائعة بنفس القدر بين سكان كوريا الشمالية.





أيضا في الأسواق الخاصة في كوريا الشمالية، المعروفة باسم "جانغ ما دانغ"، بدأ التجار الأثرياء في استيراد المعدات والمواد الخام من الصين لتصنيع وبيع القهوة الفورية، مما يعكس وجود طلب قوي عليها. كما أصبح تقديم القهوة للضيوف بعد تناول الطعام عادة شائعة. وأدت هذه الشعبية المتزايدة إلى ظهور المقاهي في كوريا الشمالية.





الباحثة "باك مين جو":

قامت السلطات الكورية الشمالية ببناء العديد من المقاهي لإبراز صورة الدولة الاشتراكية المتحضرة. وتضم المطاعم الكبيرة دائما مساحات مخصصة للقهوة، مما يعزز فكرة أن الاستمتاع بوجبة جيدة وراقية ويليها فنجان من القهوة يمثل أسلوب الحياة الاشتراكي المتحضر. ويوجد في منتجع "ما سيك ريونغ" للتزلج مقهى يعمل على مدار 24 ساعة. ويمكن أيضا العثور على المقاهي في أماكن مشهورة مثل مطعم نهر "تيه دونغ" للمأكولات البحرية، و"قوارب قوس قزح" السياحية على نهر "تيه دونغ"، ومطعم "صن رايز" في شارع "تشانغ جون"، بالإضافة إلى العديد من الفنادق. كما يقضي الكوريون الشماليون الأثرياء أوقات فراغهم في السباحة والاستمتاع بحمام ساخن ودفع ثمن القهوة بالعملة الأجنبية في الفنادق. ويوجد في بيونغ يانغ مقهى يسمى "ميريه ريسيرڤ"، والذي يبدو أنه يحاكي متجر "ستاربكس" الفاخر "ريسيرڤ". وتنتشر هذه المقاهي مع محاولات كوريا الشمالية إنشاء علاماتها التجارية الخاصة وتطوير ثقافة المقاهي.





هكذا، تحت حكم "كيم جونغ أون"، شهدت كوريا الشمالية زيادة كبيرة في عدد المقاهي.





يشدد "كيم جونغ أون" على أهمية صناعة الخدمات، ويشير إلى الحاجة إلى "تحسين معيشة الشعب" و"بناء أمة متحضرة". ويرتبط هذا المسلك ارتباطا وثيقا بالوضع الاقتصادي في كوريا الشمالية، حيث يهدف جزئيا إلى جذب أموال ما يُعرف بطبقة "دون جو"، الذين جمعوا ثرواتهم في الأسواق الخاصة. وفي الوقت نفسه، يسعى إلى تلبية الطلب المتزايد على القهوة بين السكان العاديين.





الباحثة "باك مين جو":

في كوريا الشمالية، تتكون صورة قوية من وجود المقاهي ذات الطراز الغربي بالنوافذ الزجاجية الشفافة، حيث يمكن رؤية الناس وهم يستمتعون بالقهوة. يرى المارة ذلك ويعتبرون القدرة الاقتصادية على شراء القهوة شيئا يستحق التطلع إليه. ويوضح هذا المشهد تماما الرسالة التي تريد السلطات إيصالها، وهي أن كوريا الشمالية دولة اشتراكية حضارية مزدهرة. ومن وجهة نظر الحكومة، يساعد تشغيل هذه المقاهي على استيعاب أموال الأفراد الأثرياء مع تحقيق التأثير الدعائي المطلوب. ومع ذلك، فإن كوب القهوة يكلف حوالي 3 إلى 4 دولارات، ويصل سعره إلى 8 دولارات للخيارات المميزة، لذا فإنه يظل بعيدا عن متناول المواطنين العاديين. ونتيجة لذلك، فإن النخبة العليا في بيونغ يانغ ومسؤولي الحزب ومن يكسبون العملة الأجنبية والأجانب هم فقط مَن يستطيعون الذهاب إلى مثل تلك المقاهي. ومع ذلك، فإن المقاهي ترمز إلى ثقافة يربطها الناس بالنجاح المالي. ويعتقد الكثيرون أنه "إذا كسبت المزيد من المال، يمكنني أنا أيضا الاستمتاع بمثل هذه الرفاهية". وبدلا من إثارة الاستياء، قد يحفزهم هذا الشعور على العمل بجدية أكبر. لذلك، بالنسبة للقيادة الكورية الشمالية، فإن تشغيل العديد من المقاهي يقدم مزايا متعددة.

في كوريا الشمالية، تطورت زراعة الشاي وإنتاجه عبر عصور مختلفة. ففي عهد "كيم إيل سونغ"، تركزت الجهود على أبحاث سلالات الشاي. وفي عهد "كيم جونغ إيل"، نجحت كوريا الشمالية في زراعة الشاي. وفي عهد "كيم جونغ أون"، أُنشئ مصنع لمشروبات الشاي لتصنيع مختلف المنتجات ذات الصلة، كما شهدت القهوة تحولا بالتزامن مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية. وتشير هذه الممارسات كلها إلى احتمال حدوث تغييرات إيجابية في المجتمع الكوري الشمالي المنغلق بشدة.