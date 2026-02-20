اختتام الفنان جي دراغون أول عرض موسيقي بنجاح في دبي

السفير/ مون بيونغ جون: كوريا يجب أن تركز أكثر على احتياجات العالم العربي
#أخبار الساحة الفنية l 2026-02-23
اختتم الفنان جي دراغون أول ظهور رسمي له على أحد مسارح الشرق الأوسط وسط هتافات صاخبة وتفاعل حماسي من حوالي 20 ألف معجب في الحفل الموسيقي Krazy Super Concert الذي أقيم في مدينة دبي للإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة 17 فبراير.
وشارك جي دراغون في هذا الحفل الموسيقي بصفته أحد الفنانين الرئيسيين، حيث قدم مجموعة من أبرز أغانيه، بما فيها POWER وHOME SWEET HOME وCrayon وTOO BAD وCrooked وغيرها.
