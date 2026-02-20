جايهوب عضو فرقة بي تي إس يتبرع بـ300 مليون وون بمناسبة عيد ميلاده

السفير/ مون بيونغ جون: كوريا يجب أن تركز أكثر على احتياجات العالم العربي
2026-02-20
#أخبار الساحة الفنية l 2026-02-23
قدم جايهوب، عضو فرقة بي تي إس، تبرعات مالية تبلغ قيمتها 300 مليون وون كوري بمناسبة عيد ميلاده الموافق 18 فبراير، حيث تبرع بمبلغ مئتي مليون وون إلى مستشفى آسان في سيول لتطوير مستشفى الأطفال التابع له، بينما خصص مئة مليون وون لمؤسسة المظلة الخضراء لرعاية الأطفال، من أجل دعم طلاب المدارس الثانوية في مدينة غوانغ جو، مسقط رأسه، وذلك على شكل منح دراسية.
2026-02-20
2026-02-20
2026-02-20
