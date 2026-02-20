جايهوب عضو فرقة بي تي إس يتبرع بـ300 مليون وون بمناسبة عيد ميلاده

قدم جايهوب، عضو فرقة بي تي إس، تبرعات مالية تبلغ قيمتها 300 مليون وون كوري بمناسبة عيد ميلاده الموافق 18 فبراير، حيث تبرع بمبلغ مئتي مليون وون إلى مستشفى آسان في سيول لتطوير مستشفى الأطفال التابع له، بينما خصص مئة مليون وون لمؤسسة المظلة الخضراء لرعاية الأطفال، من أجل دعم طلاب المدارس الثانوية في مدينة غوانغ جو، مسقط رأسه، وذلك على شكل منح دراسية.

وقال الفنان إنه يواصل تقديم التبرعات المادية من رغبته الدائمة في رد الجميل إلى معجبيه آرمي الذين يرسلون دعما كبيرا له باستمرار. وأضاف أنه ممتن لتمكنه من مواصلة هذا العطاء الهادف في يوم عيد ميلاده هذا العام أيضا، معربا عن أمله في أن يتمكن الأطفال من تجاوز صعوباتهم وتحقيق أحلام مشرقة.





تقديم الصورة : بيك هيت ميوزيك







