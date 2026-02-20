ⓒ YONHAP News





بعد 17 يوما من الدموع والابتسامات، أسدل الستار يوم الأحد الماضي على دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ25 "ميلانو - كورتينا".

لقد أنهى المنتخب الكوري مشواره باحتلال المركز الثالث عشر بمجموع 10 ميداليات وهي 3 ميداليات ذهبية، و4 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية.

وعلى الرغم من أنه لم يصل إلى "العشرة الأوائل" كما خطط سابقا، إلا أن المضمون يحمل نجاحا يتجاوز التوقعات.

يمكن القول إنه قام بالثورة في الأراضي القاحلة فطالما قيل إن كوريا تعتمد فقط على "رياضة التزلج على المسار القصير"، لكن هذه المرة، أبهرت العالم في الرياضات الثلجية، وتحديدا في "السنوبرد"، حيث فازت بكل من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية على حد سواء,

وعلى وجه الخصوص، أهدت اللاعبة الشابة"تشيه كا أون" المولودة في عام 2008، كوريا أول ميذالية ذهبية تاريخية في مسابقة "هالف بايب ". وكان فوزها مؤثرا جدا. فبعد سقوطها القوي في المحاولة الأولى وإصابتها في الركبة، لم تستسلم! وفي المحاولة الثالثة والأخيرة، قدمت أداء مثاليا قلب الموازين تماما. ويقال إنها شاركت وهي تعاني من كسور في 3 عظام في كف يدها.

كما حطمت تشيه الرقم القياسي لأصغر بطلة أولمبية والذي كان مسجلا باسم اللاعبة الأمريكية "كلوي كيم". ووصفتها وسائل الإعلام العالمية بأنها "أجمل مشهد في البطولة".

بالإضافة إلى ذلك، فتح البطل "يو سُنغ ون" في مسابقة "بيك أير" والبطل"كيم سانغ كيوم" في مسابقة "ألباين" عصرا جديدا للتزلج الكوري.

وعلى الرغم من النجاحات الجديدة في الرياضات الثلجية، لا يمكن إغفال "مخزن الميداليات" التقليدي لكوريا، وهو التزلج على المسار القصير.

فقد أثبت الأبطال الكوريون جدارتهم وحافظوا على سمعة بلادهم العالمية في هذا الميدان، وما لفت الأنظار هو التناغم المذهل بين الخبرة والشباب في فئة السيدات. فقد برزت الموهبة الشابة "كيم غيل لي" كقوة جديدة، حيث تُوجت بميداليتين ذهبيتين بما في ذلك 1,500 متر. ولكن اللحظة التي هزت المشاعر حقا كانت في سباق التتابع لـ3 آلاف متر حيث استعادت كوريا الميدالية الذهبية الغالية بعد غياب دام 8 سنوات.

ومن المهم ذكر أسطورة الحية الكوري "تشيه مين جون" التي أعلنت اعتزالها الأولمبي رسميا مع نهاية هذه الدورة.

وبإضافتها ميدالية فضية في هذه الدورة، رفعت "تشيه" رصيدها إلى 7 ميداليات أولمبية تاريخية. بهذا الإنجاز، حطمت الأرقام القياسية السابقة لعمالقة مثل الرامي "جين جونغ أو 진" ونجمة رمي السهام "كيم سو نيونغ" لتصبح الرياضية الأكثر فوزا بالميداليات في تاريخ كوريا للألعاب الصيفية والشتوية معا. لقد كانت الشعلة الأخيرة للأسطورة، رائعة ومؤثرة حقا.

ربما لا يزال الجيل السابق يركز بشدة على لغة الأرقام، متسائلا "كم عدد الميداليات الذهبية؟ وما هو ترتيبنا النهائي؟". لكن أولمبياد ميلانو هذا العام بعثت لنا برسالة مختلفة تماما.

فينظر جيل الشباب اليوم إلى ما هو أبعد من النتيجة، وأنهم يستمتعون بالرحلة ذاتها، ويصفقون بحرارة لتلك الروح التي تستمتع بتحدي المستحيل وتتجاوز حدود الذات.

