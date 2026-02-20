روبوت من الذكاء الاصطناعي يجوب قصر تشانغ دوك

ⓒ YONHAP News





داخل قصر "تشانغ دوك" العريق في سيول، لن نرى الحراس بزيّهم التقليدي فقط، بل سنلتقي بزميل جديد لهم. إنه روبوت صغير بارتفاع متر واحد، يحمل اسم "سون را".

وهذا الاسم ليس عشوائيا، بل هو مستوحى من "سون را غون" وهم الحراس الذين كانوا يجوبون القصور في عصر مملكة "جوسون".

المثير للإعجاب هو ذكاء هذا الروبوت. فبينما يتجول وسط الطبيعة الخلابة للقصر، يمكنه اكتشاف أي خطر فورا. وبمجرد اقتراب أي شعلة نار أو دخان، يطلق إنذارا فوريا لغرفة المراقبة ويحدد مكان الحادث بدقة.

والأمر لا يتوقف عند النار فقط. فهذا الحارس الآلي مزود بذكاء اصطناعي يسمح له بالتمييز بين الأصوات المختلفة، بحيث يعرف الفرق بين صرخة الاستغاثة وصوت انكسار الزجاج، وحتى بكاء الأطفال.

كما يمكنه التحرك ذاتيا وتجنب العوائق في الطرق الوعرة داخل القصر. ومن المتوقع أن يحل الروبوت سون را مشاكل كبيرة للعلم فإن القصور الكورية واسعة جدا، ومن الصعب مراقبة كل زاوية فيها بالكاميرات العادية أو الحراس البشر طوال الوقت إلا أن الروبوت يعمل كمساعد دائم لا ينام.

لهذا من المتوقع أن يعمل في الفترة القادمة ليلا ونهارا للتأكد من أن المعالم التاريخية، التي تعرضت لبعض الحوادث المؤسفة في الماضي مثل التخريب أو الحريق، ستظل بكل أمان.