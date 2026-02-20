ⓒ YONHAP News





منذ فترة كنا نرى الكثير من السياح الأجانب في شوارع سيول يبحثون عن مستحضرات التجميل الكورية أو أحدث ألبومات الكيبوب. ولكن هذه الأيام لم يعد الأمر يقتصر على ذلك، فهناك موجة جديدة تجتاح العاصمة، وهي موجة "الريترو" أو الحنين إلى الماضي الكوري".

ففي أحياء مثل "ميونغ دونغ" و"أولجيرو"، يمكن رؤية عدد غير قليل من السياح الأجانب في أماكن لم نكن نتوقعها حيث يقضي السياح من اليابان والأرجنتين والولايات المتحدة وغيرها، ساعات طويلة في البحث عن أسطوانات قديمة لفرق كورية من الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، مثل فرقة "سان اول ريم"

وقال أحدهم إنه اكتشفها عبر "يوتيوب" من خلال فرق أجنبية تعيد غناء هذه الروائع. وهم لا يشترون مجرد أسطوانة، بل يبحثون عن "الأصل" وعن روح الموسيقى الخام التي تسبق عصر التصنيع الفني الحديث.

ولا يتوقف الأمر عند الموسيقى فقط. فالمقاهي القديمة التي نسميها "دا بانغ" بالكورية، والتي تتميز بأرائكها الجلدية البنية، أصبحت مزارات سياحية. وهناك مقهى في "أولجيرو" يعمل منذ 41 عاما، يمتلئ الآن بسياح يشربون "شاي الأعشاب مع صفار البيض" ويأكلون "الراميون".

وبالإضافة إلى ذلك، ترتفع شعبية "السترة الكورية التقليدية المزينة بالزهور". الجدير بالذكر أن تلك السترة التي يرتديها كبار السن في الأرياف الكورية، أصبحت اليوم "موضة" لدى السياح في سوق "كوانغ جانغ". وبوجه خاص، يحب السياح الفلبينيون شراءها بكميات كبيرة كنوع من الهدايا التذكارية لأنهم يرونها جميلة ومميزة جدا.

وهذا الإقبال أعاد الحياة لقطاعات كانت تعاني من الركود. فالمحلات التي تبيع الحرف اليدوية التقليدية مثل "صدف اللؤلؤ" تشهد مبيعات غير مسبوقة، حيث يمثل السياح الآن حوالي 80% من زبائنها.

ويرى الخبراء أن هذا الاهتمام هو نتيجة طبيعية لنمو "الثقافة الكورية" عالميا. فالمشاهد الأجنبي الذي يرى الماضي الكوري في الدراما أو الأفلام، تتولد لديه رغبة قوية في تجربة هذا الواقع بنفسه. وما نراه نحن "قديما" أو "عاديا"، يراه السائح تجربة فريدة لا تُنسى.



