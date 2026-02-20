ⓒ JYP Entertainment





بدأت فرقة "إتزي" جولتها العالمية الثالثة من خلال الحفل الموسيقي الذي أقيم في سيول اعتبارا من يوم الـ13 إلى يوم الـ15 من الشهر الجاري تحت عنوان Tunnel Vision.تجدر الإشارة إلى أن الفرقة أضافت جوا دافئا ومعنى خاصا إلى الحفل من خلال دعوتها للأطفال والمراهقين المرضى وأسرهم من الفئات الضعيفة بهدف تشجيع أحلامهم ومستقبلهم المشرق.