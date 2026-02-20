الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

فرقة "إتزي" تبدأ جولتها العالمية الثالثة انطلاقا من سيول

#أخبار الساحة الفنية l 2026-02-21

من أغانى القمة

                 ⓒ JYP Entertainment

بدأت فرقة "إتزي" جولتها العالمية الثالثة من خلال الحفل الموسيقي الذي أقيم في سيول اعتبارا من يوم الـ13 إلى يوم الـ15 من الشهر الجاري تحت عنوان Tunnel Vision.تجدر الإشارة إلى أن الفرقة أضافت جوا دافئا ومعنى خاصا إلى الحفل من خلال دعوتها للأطفال والمراهقين المرضى وأسرهم من الفئات الضعيفة بهدف تشجيع أحلامهم ومستقبلهم المشرق.

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;