فرقة Hearts2hearts تكشف عن أول أداء لأغنية جديدة بعنوان Rude

السفير/ مون بيونغ جون: كوريا يجب أن تركز أكثر على احتياجات العالم العربي
2026-02-20
#أخبار الساحة الفنية l 2026-02-21
ⓒ SM Entertainment
كشفت فرقة Hearts2hearts عن أول أداء لأغنية جديدة تحمل عنوان Rude خلال أول لقاء مع المعجبين يُقام في قاعة الأولمبياد في سيول اليوم وغدا. وجاءت عودة الفرقة بعد أول ألبوم مصغر لها بعنوان Focus بـ4 أشهر.
