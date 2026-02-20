تألق بارك جي-هون في أول أدوارة التاريخية: فيلم الرجل الذي يعيش مع الملك

ⓒ YONHAP News





المطرب 박지훈 الذي كان عضوا في فرقة" واناوان"، يثبت وجوده كممثل بشكل واضح من خلال تمثيل دور الملك 단종 في فيلم" الرجل الذي يعيش مع الملك" الذي يُعرض حاليا في دور السينما. وعلى الرغم من أنه يدخل لعالم الأفلام التاريخية للمرة الأولى، إلا أنه نجح في تجسيد شخصية 단종 بنظراته القوية وأدائه التمثيلي المتميز.

اختتم الفنان "جي دراغون" أول عرض رسمي له على مسرح في الشرق الأوسط، وسط هتافات صاخبة وتفاعل حماسي من حوالي 20 ألف معجب في الحفل الموسيقي Crazy Super Concert الذي أُقيم في دبي يوم الـ17 من شهر فبراير. وَأَضْفَى هذا الحفل الموسيقي أهمية خاصة له نظرا لأنه وَسَّعَ نطاق نشاطه الفني من خلال تقدمه إلى الشرق الأوسط للمرة الأولى منذ بدء مشواره الفني.