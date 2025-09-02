Stray Kids连续7张专辑登顶公告牌200 创K-POP新纪录

ⓒ JYP Entertainment

Stray Kids凭借新专辑《KARMA》再次登顶美国公告牌（Billboard）主榜单“公告牌200”专辑榜，七度成为该榜冠军。

在新一周的榜单中，《KARMA》力压动画电影《K-POP猎魔女团》OST专辑，发行首周即空降“公告牌200”榜首。而Stray Kids自2022年《ODDINARY》起，已经连续7张专辑登顶该榜，超越曾6次拿下冠军的防弹少年团（BTS），成为夺得该榜冠军次数最多的K-POP组合。同时，7张冠军专辑均为“空降冠军”，这在公告牌历史上也是唯一的纪录。

“公告牌200”排名由实体专辑销量、流媒体指数和数字单曲下载指数三部分合计得出。《KARMA》首周实体销量达29.6万张，刷新了组合历史最高纪录，同时也登顶本周的“畅销专辑”榜单；流媒体指数折算为1.6万张，数字单曲下载指数折算为1千张。

《KARMA》是Stray Kids时隔2年2个月发行的正规专辑，收录包括主打歌《CEREMONY》在内的11首歌曲。队内制作团队“3RACHA”依旧担纲主创，保持了Stray Kids一贯的强烈色彩。

此外，《KARMA》还在英国“官方专辑榜Top 100”中获得第22名，刷新了自身纪录，也显示出其全球影响力正在进一步扩大。