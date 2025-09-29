《漫话国乐》 关山戎马 / 金桂善制清声曲 / 斗钱注解

如今，韩国的诗歌是区分开来的：诗属于文学，而歌属于音乐。古代则不同，古人云：“诗言志，歌永言”，诗是表达思想感情的，歌是唱出来的语言。当时，文人写下一首诗，就有人以这首诗为歌词唱出来，由此演变而成的文学体裁之一就是“诗歌”。传统乐坛则出现了一种歌颂汉字诗歌的音乐形式，叫作“诗唱”。





相传18世纪朝鲜王朝时期，著名文人申光洙在科举考试中创作的七言绝句《关山戎马》，曾以“诗唱”的形式在平壤地区的妓女间广为传唱。这首作品至今仍受到许多人的喜爱。《关山戎马》开头写道：“秋江寂寞鱼龙冷，人在西风仲宣楼……”意思是秋天江畔一片寂静，水中鱼群也冷清孤寂。诗人独自登上仲宣楼，迎面吹来的西风更添凄凉。借由秋江景色的描写，诗人抒发了秋日的孤独与迷惘。

诗唱《关山戎马》 / 演唱-李贤娥（音）





金桂善名人曾任朝鲜王朝的宫廷音乐机构——掌乐院的大笒手。日本殖民统治时期，他作为传承宫廷音乐的李王职雅乐部的成员活跃于乐坛。当时，金桂善的技艺出类拔萃，一度流传着“金桂善之前没有金桂善，金桂善之后也没有金桂善”的说法。





金桂善多才多艺，除了擅长大笒、笙簧和短箫等传统乐器，还精通横笛、单簧管和双簧管等西方管乐器。他曾在一篇文章中提到：“我认为学习大笒，除了多吹之外，就没有其他窍门了。有的人说我天赋异禀，可仔细想想，我并没有过人的音乐才能。如果有人问我秘诀，我能回答的，只有吹大笒的时间比别人多而已，其他别无诀窍。最近常听年轻艺人说：‘我没有音乐才能’、‘音乐是一门艺术，搞音乐必须要有天赋’等等，眼见年轻艺人没有尽力就轻易放弃音乐或与现实妥协，这虽说是最近的潮流，可我对此还是深感惋惜。”

从这篇文章内容可以看出，对于金桂善名人来说，比起“天才”的夸赞，比别人更勤奋练习的称赞更令他感到自豪。

《金桂善制清声曲》 / 大笒-李英燮（音）





以前，韩国有一部以赌博为题材的高票房电影，叫《老千》。片中，非法赌场提供一种叫“花图”的纸牌。如今，韩国的老奶奶们也喜欢玩花图，主要是为了预防痴呆。对于老一代人来讲，花图只是一个简单好玩的游戏而已。





花图还没有亮相的朝鲜王朝时期，老百姓则喜欢玩“斗钱”。这是一种由40张或80张印有数字、又长又厚的纸牌组成的游戏。游戏规则与花图类似，按规则出好牌的玩家获胜。斗钱虽说是传统游戏，可当时也有不少因玩斗钱而倾家荡产的人。时至今日，虽然大部分人已不知道斗钱及其游戏规则，但电影《老千》中玩家玩花图时常用的台词，如“먼저 시작한 놈이 장땡이지”（先玩为上）、“낙장불입”（出牌不悔）、“땡 잡았다”（抓十牌了）以及“타짜”（老千）、“장땡”（双十牌）等，都是起源于斗钱的常用词语和术语。另外，斗钱还有一个特点：玩家出牌时，为了逗趣，会将纸牌的数字唱成一首小曲。





古时候，类似斗钱的游戏还有深受老百姓喜爱的“骨牌”。骨牌是用竹子或动物的骨头制作而成的，上面凿出大小不等的圆孔，和中国的麻将有相似之处。据说骨牌是模仿星座制作的，因此当时还流行用骨牌占卜。