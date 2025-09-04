TWICE持续刷新美公告牌百强榜排名最高纪录

ⓒ JYP Entertainment

TWICE正在全球主要音乐榜单上不断刷新纪录，迎来出道以来的全新高峰。

美国公告牌（Billboard）公布的最新榜单显示，在主榜单“百强单曲榜”（Hot100）中，TWICE的歌曲《Strategy》排名第51位，《TAKEDOWN（俞定延、朴志效、孙彩瑛）》则位列第50位，再次创下该组合在该榜的最佳成绩。

在Spotify与英国官方榜单上，TWICE的成绩同样亮眼。两首歌曲在9月1日的“每日TOP单曲美国”榜中分别排名第42位与第35位，并在周榜中较前一周有所上升，分别位列第37位和第30位。与此同时，英国官方单曲百强榜中，《TAKEDOWN（俞定延、朴志效、孙彩瑛）》拿下第27位，TWICE也首次跻身该榜前30，《Strategy》也以第39位的成绩展现出不俗的后劲。

与此同时，TWICE在亚洲市场同样保持强势。日本公信榜（Oricon）3日公布的最新一周数字专辑榜显示，TWICE于8月27日发行的第六张日文正规专辑《ENEMY》一举登顶，第五次获得该榜冠军，成为在该榜拥有最多周冠专辑的海外女歌手。此外，TWICE还在不久前举行的2025 TIMA上斩获“年度最具影响力的国际组合”奖。

目前，TWICE正在进行第六次世界巡演“THIS IS FOR”，接下来将于9月16日和17日的东京站演出中为当地歌迷献上精彩舞台。